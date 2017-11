Elbiler var et populært tema under NRKs #jeglurerepå-sending om klima og miljø. Ekspertpanelet som svarte på publikums spørsmål bestod av klimaforsker Bjørn Samset fra Cicero, Marius Holm, leder for miljøstiftelsen ZERO, og Nina Jensen, leder for WWF i Norge.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix