IKKE FORNØYD: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frykter for tjenestetilbudet i kommunene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Dette er altfor svakt når det gjelder å sikre de yngste og de eldste.

Slik reagerer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum etter at regjeringen har lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Han mener kommunene ikke har fått nok penger til å kompensere for både inntektsbortfall og ekstra kostnader i forbindelse med koronapandemien.

– Det som ligger her kan ha konsekvenser for blant annet eldreomsorg og skoler. Med det opplegget som ligger her, er jeg redd kommunene begynner å kutte i tiltak, sier Vedum.

Han er også redd for at kommunene vil utsette vedlikeholdsetterslep.

Vedum sier også at det irriterer ham at det, etter hans mening, kuttes i tiltaksmidler til Troms og Finnmark.

SV: – Sitter politikere og kutter velferd i hele Norge

SVs finanspolitiske talsperson Kari Kaski er, i likhet med Vedum, opptatt av at det mest kritiske med RNB er kommuneøkonomien.

– Akkurat nå sitter det politikere i kommunene i hele landet og kutter i velferden, i barnehagene, i skolen og i eldreomsorgen, for det har vært så store kostnader for å møte krisen. Ærlig talt er det en hån mot alle de som jobber i velferden og som har stått i frontlinjen for å møte koronakrisen. De blir avspist med småpenger av regjeringen, sier Kaski.

Hun sier kommunepolitikere daglig kontakter SV og forteller at de kutter i velferd.

– Det er nå kommunene trenger pengene. KS (kommunenes organisasjon, red.anm) anslår et behov på 20 milliarder kroner. Dette er en stor krise for kommunene, men regjeringen stiller ikke opp for dem, sier Kaski.

Frp: – Må gjøre mer

STORE KONSEKVENSER: Sylvi Listhaug (Frp) mener arbeidsledigheten kommer til å ha store konsekvenser. Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK

Vi står i en situasjon der økonomien går rett ned. Da er spørsmålet om man «køler» på nok her og i fase tre som kommer i slutten av mai, sier finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug i Frp.

Hun sier det nå handler om å få Norge gjennom krisen og sikre arbeidsplasser.

– Vi må nok gjøre mer enn det som er lagt opp til, sier Listhaug.

Hun mener revidert nasjonalbudsjett må forbedres på flere punkter, blant annet:

mer penger til økt aktivitet i helsevesenet.

mer penger til eldreomsorg.

ikke utsette å senke eiendomsskatten.

Ap: – For svakt mot arbeidsledighet

LØSER IKKE VÅRT STØRSTE PROBLEM: Hadia Tajik (Ap) mener at regjeringens forslag til RNB ikke svarer på Norges største problem, arbeidsledigheten. Foto: Tom Arne Søyland / NRK

– Det vi er bekymret for er at dette reviderte nasjonalbudsjettet er for svak på det som er det største problemet, nemlig den store arbeidsledigheten. Det er den høyeste på 75 år, sier finanspolitisk talsperson Hadia Tajik i Ap.

Hun mener det hadde vært naturlig å forvente tiltak for å få folk ut av passivitet og over i aktivitet. Dette kan være for eksempel en lønnskompensasjonsordning slik LO har tatt til orde for, og kompetansearbeid slik NHO har lansert.

– Dette handler om å få på plass tiltak som hjelper folk tilbake på jobb, sier Tajik.

NHO og LO ønsker mer

TRENGER MER PENGER: Næringslivet trenger mer midler for å få opp aktiviteten i norsk økonomi, mener NHO-sjef Ole Erik Almlid. Foto: Terje Pedersen

Både arbeidsgiverorganisasjonen NHO og arbeidstakeroganisasjonen LO mener regjeringen burde gjort mer i sitt forslag til RNB.

– Regjeringens forslag rettet mot olje, gass og leverandørindustrien er ikke nok til å utløse aktivitet og sikre norske arbeidsplasser. Uten en mer treffsikker hjelp for næringen står hjørnesteinsbedrifter, klimasatsinger og arbeidsplasser over hele landet i fare, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid i en epost.

Han mener politikerne bør prioritere å kutte skatt på arbeidende kapital, komme igang med prosjektene på karbonfangst- og algring, og sikre kompetanseløft i samarbeid med næringslivet.

LO mener regjeringen satser for lite på arbeid, sysselsetting og velferd i revidert budsjett.

– Den viktigste jobben nå er å få over 400.000 nordmenn arbeidsledige eller permitterte tilbake i jobb, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding.

LO mener blant annet:

anledningen til å permittere må utvides til tiltakene er faset helt ut.

mer til investeringer og vedlikehold levert av privat sektor.

mer penger til kommunene.

flere arbeidsmarkedstiltak.

– Ledigheten har ikke vært høyere siden krigen. Det er oppsiktsvekkende at det ikke legges opp til en styrking av arbeidsmarkedstiltakene nå, selv om regjeringen sier den kommer tilbake til det senere. Vi trenger langt flere tiltaksplasser, økte ressurser til Nav for oppfølging og en særlig tilrettelegging for kompetansehevende tiltak, sier LO-lederen i pressemeldingen.

Øker oljepengebruken kraftig

Regjeringen ønsker å nesten doble oljepengebruken i 2020 fra det opprinnelige statsbudsjettet. Samtidig venter de en kraftig nedgang for norsk økonomi i år.

Dette nøkkeltallene rundt revidert nasjonalbudsjett: