Her blir hytta tatt av «Hans» i Hemsedal

Dag Magnus Brendefur fra Bergen er på jobbreise i Hemsedal.

Da han så ut av vinduet på hotellet, fikk han seg et dramatisk syn.

– Det var et lite hus her i Hemsedal som rett og slett bare er tatt av strømmen på grunn av alt vassdraget som er kommet, sier Brendefur til NRK.

I videoen øverst i saken ser man ei campinghytte flyte nedover, før den krasjer i ei bru. Der blir den stående fast mens vannet fosser videre.

Brendefur synes det er trist å se ødeleggelsene som kommer av ekstremværet «Hans».

– Det er ikke kjekt i det hele tatt. Det er utrolig kjedelig den store skaden som er blitt påført her oppe. Mye går som normalt, men vi blir litt berørt når vi ser at det faktisk er så store bevegelser i vannet og elva at det tar bebyggelse.

– Det er mye verdier som går tapt. Jeg synes utrolig synd på dem som eier alt dette som kan gå tapt.

Stammer trolig fra campingplass

Eier av Øya camping i Hemsedal, Ola Halvard Jorde, tror hytta kommer fra campingplassen hans.

– Jeg tror det meste som har reist nedover har stoppet i tre og slike ting. Men jeg vet det har seilt noe. Om det er én vogn, to vogner, spikertelt eller hus, det vet jeg ikke. De seiler veldig fort, sier han til NRK.

Slik så Øya camping i Hemsedal ut tirsdag. Foto: Ola Halvard Jorde

Jorde sier ekstremværet går inn på ham.

– Det seiler vogner. De står hulter til bulter. Dette er helt tragisk, sier han.

– Vi prøvde å redde litt i går. Vi hadde en anelse av hvordan det ville bli, men ikke at det ble så mye. Vi har flyttet masse høyt oppe og tatt vekk de vognene vi rakk. Det er så ille nå at det finnes nesten ikke ord.

Trykk på ekspanderingspila på kartet og zoom inn for å se alle konsekvensene av ekstremværet «Hans».

Ber folk holde seg i ro

Tidligere tirsdag sa ordfører Pål Rørby i Hemsedal til NRK at de holder pusten for timene fremover.

– Vi ser at vannet trenger seg opp foran butikker og begynner å nærme seg legekontoret vårt, sier Rørby.

Ordføreren advarer folk mot å oppsøke fosser for å se og ta bilder.

– Hold dere unna vannstrengene og elvebredder. De begynner å bli skjøre, sier han.

Flere skred tirsdag

Ekstremværet «Hans» har de siste dagene herjet med landet. Det kom fra Sverige i øst, og har lagt seg over store deler av Øst- og Innlandet. Innlandet er hardest rammet.

Flere stede gjelder rødt farevarsel.

Tirsdag har det gått flere jordskred. Blant annet ble hus tatt i Bagn i Valdres og i Ål i Hallingdal.

I Ål ble det tirsdag sendt ut nødvarsel, med beskjed til folk om å evakuere seg selv.

Innlandet 110-sentral sier til NRK at tirsdag har vært en hektisk dag for dem, med mange og samtidige oppdrag.