Tidsreise på speed

Kassettspiller, TV-spill, pornoblader, aviser, bøker og et postbud er noe av det jeg måtte ha med i klasserommet for å matche dagens unge. Kassettspilleren skulle jeg brukt med headset med kabel.

Vi glemmer hva en mobiltelefon er.

Jeg måtte ha med alle kassettene mine, så jeg kunne skifte sanger når jeg ville. Jeg hadde sannsynligvis hatt noen favoritt-mixtapes jeg kunne høre på. Og til å spille spill på: En commodore 64, med en diger kladeis av det vi den gang trodde var en liten reise-TV, som kunne stå på pulten.

«Vi måtte ha en postmann hver i klasserommet.»

Vi skrev jo lapper, så det kunne tilsvare dagens SMS. Men nå sendes lappene digitalt fra alle til alle, og også via servere, og e-post kommer også gjennom det samme systemet.

Vi måtte ha en postmann (det het postmann før, men nå ville det være et postbud) hver i klasserommet. De skulle bære lappene for oss, og hele tiden løpe ut og inn på gangen for å høre om det hadde kommet postkort, bilder eller brev.

Og pornobladene som vi gjemte i skogen. De måtte også få bli med inn i klasserommet. De samme postfolkene måtte da løpe og ta kopier av bilder og artikler på kopimaskinen i hjørnet, for å distribuere dem til alle som ville ha. I og utenfor klasserommet. Ja, for barn ser på porno, og det gjør de når de vil.

«Jeg måtte få ta med alle kassettene mine»

Og alle bøkene jeg måtte hatt med.

Jeg måtte fylt hele klasserommet med bøker, både på papir og lydopptak, enda flere kassetter. Så jeg kunne bla litt i dem når det passet. Kassettspilleren min hadde radio, så det behovet var heldigvis dekket.

Og aviser, ja. Alle avisene i Norge.

Og en egen avisklipp-delefunksjon, så jeg kunne sende avisutklipp og magasinutklipp fra inn- og utland, til alle omkring meg. For magasiner måtte også bli med, så jeg kunne sitte og bla i aviser og magasiner helt random, og ta kopier av artikler og bilder og sende til tilfeldige mennesker, eller bare henge dem opp på oppslagstavla bak i klasserommet.

«Vi måtte hatt en liten åtte millimeter filmfremviser»

Eller i skolegården.

Vi måtte få lagt inn fasttelefonlinjer til hver pult, samt en til læreren. Slik vi kunne sitte og lure på om den kom til å ringe. Og det kom den til å gjøre av og til, selv om vi kunne skru ned lyden, og ikke forstyrre så veldig mye når vi tok våre korte samtaler.

Og ja, jeg holdt på å glemme filmfremviseren.

Vi måtte hatt en liten åtte millimeter filmfremviser, og et lite lerret fremme på pulten, og så koble lyden via kassettspilleren inn på headsettet, eller høretelefonene, som det het. Så kunne vi se korte klipp fra Robin Hood eller Herbie eller noen av de andre filmene som vi lånte på biblioteket.

«Vi skrev jo lapper, så det kunne tilsvare dagens SMS.»

Ikke hele tiden selvfølgelig, for det er jo veldig mye å følge med på med lapper, post og artikler som kommer med postbudet, samtidig som jeg også må lese aviser, dele innhold, lese magasiner, kikke litt på porno og samtidig tenke på hva alle de andre i klasserommet holder på med.

De er greit å vite om jeg faller innenfor eller utenfor det man skal gjøre nå, for å være innenfor eller utenfor de sosiale kodene, som forandrer seg lynraskt.

Og ja, sammen med alt dette, så sitter jeg også og lurer på om noen har filmet meg eller vennene mine nakne. Kan noen ha stjålet mine private bilder, og tenk om de kommer med posten, som de kan gjøre når som helst. Til meg eller til alle. Hele skolen. Hele verden.

«Og så lurer jeg på om noen har filmet meg eller vennene mine nakne»

Og jeg må kunne ha varekataloger fra alle varegruppene jeg kjenner til. Slik kan jeg se på klær, sko og plater fra utlandet og lure på hva jeg skal kjøpe. Jeg kan jo sende av gårde en bestilling med posten også, med det samme.

Tenk.

Alt dette måtte jeg hatt med meg om jeg skulle oppnå noe som tilsvarer en smarttelefon. Men nå, nå får barna alt dette og sikkert mer, bare ved å ha med en mobil i sekken. Så effektivt og tidsbesparende. Uten mobilen ville dette aldri ha gått.

Teknologi er herlig dere.