Piloten Lars sitter i et mørklagt helikopter over Gjerdrum. Under ham har et jordskred revet med seg et helt boligfelt.

Uværet herjer rundt dem. Sikten er elendig. Mannskapet om bord vet ikke omfanget av skadene.

– Vi visste at det var mennesker der nede. Det stod utvilsomt noe på spill, sier Lars i dag.

Han var én av flere fra Politiets helikoptertjeneste som reddet folk ut fra skredområdet 30. desember i fjor.

– Veldig krevende flyforhold

Kloken var? Mannskapet sov da de fikk meldingen om skredet.

Sammen med pilot Steve og systemoperatør Lene hastet de ut i hangaren og gjorde seg klare til å fly.

Femten minutter senere var to helikoptre i luften.

Lite lys, tett snø og lavt skydekke tvang dem til å fly lavt og sakte.

Foto: Håkon Benjaminsen

– Det var veldig krevende flyforhold. Vi måtte stoppe flere ganger for å klare å komme oss videre, sier Lars.

– Vanligvis tar flyturen femten minutter. Vi brukte nesten en time.

Nord for Vardåsen møtte mannskapet synet av skredet. Det så først ut som en elv som strakte seg gjennom skogen, minnes de.

Det var helt mørkt, strømmen hadde gått i området.

– Vi trodde først ikke at vi var fremme. Men så så vi skredet som hadde kommet nedover, sier Lars.

Foto: Håkon Benjaminsen

– Så noen lysglimt

I det andre politihelikopteret sitter piloten Steve.

– Mens vi flyr oppover ser vi noen lysglimt nede i jordmassene, sier han.

Folk som hadde blitt tatt av skredet holdt opp mobiltelefoner. De kunne bare høre helikopteret. Så tett var uværet, forklarer han.

Takket være et toppmoderne varmesøkende kamera kunne mannskapet se i mørket. Og sammen med et helikopter fra Redningstjenesten, startet de å søke etter folk i jordmassene.

De fordeler arbeidsoppgavene. Helikoptrene fra politiet søker etter overlevende og et helikopter fra Redningstjenesten henter de opp.

Bak det varmesøkende kameraet sitter Lene. Hun er systemoperatør i helikopteret.

– Det var et utrolig godt samarbeid mellom oss, forteller hun.

Foto: Håkon Benjaminsen

De som jobber i politiets helikoptertjeneste, er trent til å takle hardt vær og ekstreme situasjoner.

Likevel var timene over Gjerdrum ekstraordinære.

– Vi ante ikke om det kunne komme nye ras. Og det gjorde det hele tiden. Kunne det plutselig rase ut tre-fire hus? sier Lene.

Mannskapet jobbet så effektivt de kunne. Totalt søkte de etter overlevende i over tre timer.

Også etter at den siste personen var blitt hentet opp, bestemte mannskapet seg for å gjøre ett siste søk i området.

– De som kanskje trenger mest hjelp er ikke de som vifter med armene eller roper til oss. Det kan være de som sitter sammenkrøket i panikk eller som er nedkjølt, forklarer Lene

Foto: Håkon Benjaminsen

Lars husker bekymringen om at flere kunne ligge gjemt blant vrakrestene.

– Har vi funnet alle?

– Vi søkte helt til vi var tomme for drivstoff. Vi tenkte hele tiden at det kunne være flere der nede, sier Lene.

På ett tidspunkt ble Steve tvunget til å lande helikopteret i Gjerdrum sentrum. Drivstofftanken var helt tom. Nytt drivstoff måtte bli fraktet fra Gardermoen.

Foto: Håkon Benjaminsen

– Det er dette vi trener på

Sammen med Redningstjenesten reddet de ut 15 personer fra skredområdet.

Mannskapet legger vekt på at trening og samarbeid var sentralt for å kunne lykkes i jobben.

– Det er dette vi gjør hver gang vi er på jobb. Det er dette vi trener på. Dette var et veldig spesielt oppdrag. Men det er en trygghet i å vite at dette er noe vi gjør i det daglige.

Foto: Håkon Benjaminsen

Lene nikker. På fingeren har hun en ring fra barna hennes.

– Jeg vet at de jeg jobber med også vil hjem til familiene sine, sier hun.

– Men jeg er aldri redd på jobb. Jeg har full tillit til pilotene.