George Floyd-demonstrasjoner i Norge: – Vi må ha en dialog om rasisme i Norge

I utgangspunktet hadde nesten 20.000 mennesker meldt interresse for å delta på demonstrasjonen mot rasisme i Oslo. Bakgrunnen for markeringen er at George Floyd døde etter å ha blitt pågrepet av politiet i Minneapolis, noe som har ført til voldsomme demonstrasjoner mot politivold over store deler av USA.

Torsdag kveld ble det i siste liten gjort endringer for at fredagens demonstrasjon skal kunne avholdes i tråd med gjeldende smittevernsråd.

46 år gamle George Floyd døde av luftmangel etter å ha blitt pågrepet av politiet i Minneapolis. Foto: Henry Giron/HenrySocialPhotos / AP

Nå er det lagt topp til at kun 50 demonstranter møtes foran Stortinget klokka 17, der det skal være taler og paroler. I tillegg skal 750 personer med to meters avstand danne en menneskelig kjede gjennom deler av hovedstaden.

I sosiale medier er det imidlertid mange privatpersoner som gir uttrykk for at de er villige til å bryte smittevernreglene, for å få frem sitt buskap fredag.

Det er også ventet at mange vil møte opp ved den amerikanske ambassaden i Oslo, og politiet har stengt av deler av Sørkedalseveien for all trafikk.

Rahwa Yohannes i African Student Association ved Universitetet er med på arrangere demonstrasjonen. Hun sier arrangørene er opptatt av å respektere smittevernreglene.

– Vi har ikke frivillige til å håndtere 16.000 mennesker, sier Yohannes til NRK.

– Må kunne ha en dialog om rasisme

Yohannes gleder seg over den positive tilbakemeldingen arrangementet har fått forkant, men er likevel tydelig på at er alvorlige temaer som ligger bak demonstrasjonen.

– Det er ganske stor enighet om at det er mye rasisme i USA. I Norge har vi klart å skape et narrativ om at det ikke finnes rasisme her. Mange sier vi ikke har rasisme fordi vi ikke har kolonisert noen, men «hallo», vi lever i et land med samer, sier Yohannes.

Rahwa Yohannes, medarrangør for demonstrasjonene mot politivold i Oslo fredag. Foto: Privat / African Student Associaton, UiO

Yohannes sier det også er et problem at minoriteter blir stoppet og kontrollert unødig av politiet i Norge. Demonstrantene krever derfor at det skal settes strengere rettslige rammer for politiets adgang til å bruke fysisk makt i Norge.

– Det er mange som har blitt kroppsvisitert og intimidert på mange måter. Det har vært en kamp for å få en form for kvittering etter dette, fordi det ofte blir ord mot ord. Vi må kunne ha en dialog om rasisme, uten at det blir sett på som et angrep.

– Skal ikke være smittevernpoliti

Politiet varsler også at det kan bli utfordrende å komme seg på T-banens linje vestover fredag ettermiddag.

Harald Nilssen, stabssjef i Oslo politidistrikt, sier man har hatt god kontakt med arrangøren i forkant.

– Vi har ikke fått noen indikasjoner på at det skal oppstå bråk eller tumulter, sier Nilssen, som påpeker politiet likevel er forberedt på at det kan oppstå «uheldige situasjoner».

Harald Nilssen, stabssjef Oslo politidistrikt. Foto: Peter von Tangen-Jordan / NRK

Nilssen sier det ikke vil være «veldig mye» politi til stede, og at politiet stiller ubevæpnet. Oslo-politiet oppfordrer demonstrantene til å holde seg til restriksjonen på 50 deltagere, i tråd med smittevernreglene.

– Men politiet vil ikke være smittevernpoliti, og veid opp mot ytringsfrihet er dette vanskelig juss. Det kommer ikke til å skje inngripner fra vår side på den problemstillingen, om det ikke skulle være helt ekstreme tilfeller som gjør at vi må bryte inn, sier Nilssen.

– Håper ikke det er en demonstrasjon mot politiet i Norge

Demonstrasjonene som har gått verden rundt de siste dagene, etter at George Floyd døde i USA, har vært rettet mot politiets metoder. I innkalelsen til dagens demonstrasjon tas det, på engelsk, til orde for at politiet skal kunne holdes ansvarlig for sine handlinger.

Nilsen sier politiet ikke legger seg opp i hvilket budskap demonstrantene har.

– Politiet i Norge har stort sett høy tillit, og det skal vi opprettholde gjennom morgendagen. Jeg håper ikke denne demonstrasjonen er mot politiet i Norge. Politiet kommer til å ha en lav profil, men vi kommer til å være til stede.

NRK har sendt SMS til Yohannes om demonstrasjonen fredag er rettet mot politiet i Norge. Yohannes viser til demonstrantenes signaturkampanje. Heter det blant annet at «raseprofilering er et gjentakende fenomen», og at minoriteter blir stoppet og kroppsvisitert oftere en annen ungdom.

«Minoritetsungdom selv under 16 blir dratt med ned til politistasjonene og blir holdt der i timesvis uten at foreldrene blir varslet», heter det i kampanjen, der det blant annet vises til Obiora-saken i Trondheim.

Eugene Obiora døde i forbindelse med en pågripelse utenfor Østbyen offentlige servicekontor 7. september 2006. Ingen tjenestemenn ble straffet etter dødsfallet.