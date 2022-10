Forsvarstoppen Tonje Skinnarland (54) er utbrent: – Jeg møtte veggen

Lenge lå Tonje Skinnarland (54) våken om nettene og grublet. Hun jobbet mye og hardt. Også i helgene og på kvelden arbeidet hun.

– Jeg jobbet fryktelig mye. Det var usunt. Da jeg i tillegg ikke fikk sove, møtte jeg veggen, sier Skinnarland til NRK.

Hun ble sykemeldt, men opplevde ikke å få riktig hjelp i starten.

– I stedet for å bruke tid på å bli bedre, gikk jeg i kjelleren. Alt ble bare verre.

Etter noen uker insisterte familien hennes på at akutt hjelp var nødvendig. I april i år ble hun innlagt på sykehus i en måned.

– Akuttilbudet opplevdes veldig bra og profesjonelt. Jeg er veldig fornøyd med behandlingen jeg fikk der, sier Skinnarland.

Etter noen få måneder forsøkte hun å komme tilbake til jobb, men måtte etter kort tid sykemelde seg igjen.

– Det ble for brått. Jeg prøvde for fort og for mye.

Tonje Skinnarland er en norsk militær luftoffiser med generalmajors grad. Bildet ble tatt i forbindelse med et foredrag i 2020. Foto: Berit Roald / NTB

Balanse

På jobb har hun et stort ansvar. I fjor ble Skinnarland sjef for operasjoner i Forsvarsstaben, det vil si det strategiske nivået i Forsvaret.

Fra 2016 til i fjor var hun sjef for Luftforsvaret. Hun var den første kvinnelige lederen av Luftforsvaret.

Skinnarland har lært at hun må sette klare grenser mellom jobb og fritid. Det hadde hun ikke i like stor grad tidligere.

– Det er viktig å ha en balanse mellom jobb og fritid. I tillegg bør jeg ikke stille så høye krav til meg selv. Jeg må kunne være fornøyd med at noe er «godt nok».

Tonje Skinnarland Ekspandér faktaboks Født 21. desember 1967

Er en norsk militær luftoffiser med generalmajors grad

Fra 2016 til 2021 var hun sjef for Luftforsvaret

I fjor ble hun beordret til tjeneste som sjef for operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben Kilde: Store norske leksikon

Åpenhet

Hennes erfaring er at det lønner seg å være åpen. Det kan gi mye positiv respons som varmer, samtidig kan det senke folks terskel til å søke hjelp.

– Det er flere som strever enn det vi tror. Det er ingen skam å slite psykisk, men det er dessverre fortsatt skambelagt, sier hun.

I retrospekt har hun innsett at problemene hadde bygget seg opp over tid. Hun sto på, helt til hun ikke klarte mer.

– Jeg burde sett signalene tidligere, sier hun om tiden før hun ble akuttinnlagt.

Tegn på utbrenthet

Ifølge spesialist i klinisk arbeidspsykologi, Ingrid Blø Olsen, kan blant annet irritasjon, nedstemthet, panikkanfall og smerter være tegn på utbrenthet.

– Det er ofte summen av stressfaktorer på jobb og privat som over tid gir symptomer. Kroppens stressymptomer er normale reaksjoner og kan være et tegn på at du må gjøre noen endringer, sier Olsen.

Andre tegn kan være mye bekymring og grubling og at du unngår sosiale settinger.

Psykolog og forsker Ingrid Blø Olsen. Foto: Privat

Risikofaktorer for utbrenthet kan være sårbarhet for perfeksjonisme og selvkritikk, tidspress, for høy arbeidsbelastning og manglende feedback fra din leder. Det å ha opplevd barndomstraumer og mobbing kan også gi sårbarhet for utbrenthet.

– Når folk er utbrent, opplever de ofte at de står fast, men det går over, sier Olsen.

100 prosent sykemeldt

For Skinnarland går det sakte, men sikkert fremover. Siden mai har hun gått til terapitimer hos militær psykolog, noe hun setter stor pris på.

Målet er å gradvis begynne å jobbe igjen. For tiden er hun 100 prosent sykemeldt. Det er utbrenthet med depresjon hun sliter med.

– Jeg må bruke tiden til hjelp og komme gradvis tilbake. Det er vanskelig å si når jeg er klar til å begynne i full jobb, sier Skinnarland.

Tonje Skinnarland holder foredrag i Oslo Militære Samfund i 2020. Foto: Berit Roald / NTB

Andre kvartal i år var landets sykefraværsprosent på 6,54, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det var en prosentvis endring på minus 7,6 fra kvartalet før.

Skinnarland får medisinsk oppfølging gjennom DPS, men står også på venteliste til en kartleggingssamtale for gruppeterapi.

– Jeg vet ikke om det er den hjelpen jeg trenger, men jeg er nysgjerrig på hvordan det fungerer. Jeg oppfordrer alle til å søke hjelp hvis de trenger det.

Psykolog Ingrid Blø Olsens tips:

Hvis du er utbrent bør du: