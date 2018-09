Forskere: Forsvarlig å bruke 5G-nødnett allerede i 2020

Norges nye digitale nødnett ble offisielt åpnet for drøyt to år siden. Systemet skal sikre politiet, brannvesenet og helsevesenet en sikker måte å snakke sammen på i nødssituasjoner.

Professor Thanh Van Do mener at før kontrakten med nødnettleverandør Motorola går ut i 2026, trenger vi nyere applikasjoner til å hjelpe oss med å ivareta sikkerheten. Foto: Oslomet

Nødnettet eies i dag av staten, og er et eget, separat nett hvor nødetatene kan kommunisere kryptert. Kontrakten med hovedleverandør Motorola utløper i 2026.

Samtidig mener forskere ved OsloMet at sikkerheten vil være god nok på 5G-nettet i 2020 til at nødnettet skal gå over til det nye nettet allerede da.

– I 2020 tror jeg sikkerheten vil være god nok til at man bør prøve, sier Thanh Van Do, som i tillegg til å være professor, til daglig jobber i Telenor.

– I mellomtiden trenger vi nyere applikasjoner som vil hjelpe oss å ivareta sikkerhet og trygghet på en bedre måte enn med bare tale og tekstmelding, fortsetter professoren.

5G Ekspandér faktaboks 5G er femte generasjons mobilnett, som kan overføre data langt raskere enn dagens mobilnett, 4G.

Lav responstid gjør at selvkjørende biler eller fjernstyrte kirurgiske roboter på sykehus er realistiske bruksområder.

Telenor og Telia har begge uttalt at de venter at 5G-nettet vil være utplassert fra 2020.

– 5G kan være like sikkert

I fjor ble det bestemt at nødnettet i fremtiden skal baseres på kommersielt mobilnett, noe som utfordrer kravene til sikkerhet og kapasitet.

Thanh Van Do mener at et 5G-nett kan være like sikkert som dagens nødnett, fordi man kan dele opp i såkalte «nettverk-slices», som egentlig er flere private nett. Alle «slicene» vil være en del av 5G-nettet, men oppføre seg som om de var private.

NØDKOMMUNIKASJON: Nødnett er et digitalt kommunikasjonssystem for nød- og bereedskapsetater i Norge. Kommunikasjonen er kryptert, og med det avlyttningssikker. Foto: Jan Åge Sundnes

Thanh og fem andre forskere ser på hvordan de kan gjøre det sikkert for politi, brann og helse å utveksle både lyd og bilder via nødnettet. Neste sommer regner forskerne med å ha konklusjonen klar.

Tidligere Telenor-sjef Berit Svendsen sa i juli at det allerede er på tide å bytte ut nødnettet norske myndigheter har brukt flere milliarder kroner på å bygge ut. Også hun mente at 5G-nettet som nå bygges ut, vil gi mulighet for en rekke nye funksjoner for nødetatene i fremtiden.

DSB: Nødnettet fungerer godt

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har det kostet seks milliarder kroner å få dagens nødnett opp og stå. Til gjengjeld fungerer det godt, mener avdelingsdirektør i DSB, Sigurd Heier.

– Vi har dekning over hele landet og vi har et nett som brukerne har tillit til. Vi har et nett som redder liv og som gjør at vi klarer å få nødetatene, og andre nød- og beredskapsorganisasjoner til å samarbeide, sier han til NRK.

MOTOROLA: Frem til 2026 er det Motorola som er leverandør for nødnettet. Foto: Petter Vidar Vågsvær

Heier er sikker på at nødnettet slik det er i dag kommer til å være bærebjelken i nød- og beredskapskommunikasjonen i Norge i mange år fremover. Og med mange år fremover, mener han langt forbi 2020.

– Hvordan den overgangen blir i 2026 blir bare spekulasjoner. Det kan være like aktuelt å forlenge det med ett år som å forkorte det med ett år, sier han.

– Elementer i en ny løsning

Kommunikasjonsrådgiver i Justisdepartementet, Andreas Bondevik, opplyser i en e-post til NRK at deres utredninger knyttet til neste generasjon nødnett er i en tidlig fase.

Det er bestemt å igangsette en såkalt konseptvalgutredning for nød- og beredskapsetaters behov for å dele oppdragskritisk informasjon med grunnlag i kommersielle nett, og 4G og 5G vil nok være et element i en ny løsning.

– Arbeidet vil etter planen pågå i 2019, og skal deretter kvalitetssikres i tråd med Finansdepartementets retningslinjer, skriver han.