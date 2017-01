Forsikringsselskap: – Smarttelefonbruk skyld i «uforklarlige» bilulykker

Det har vært en jevn nedgang i tallet på dødsulykker i trafikken over mange år.

Men én gruppe ulykker har likevel økt kraftig: Ulykker der bare ett kjøretøy er involvert, for eksempel ved å kjøre av veien. Tall fra Finans Norge, som representerer forsikringsbransjen, viser at denne typen ulykker har har økt fra 49.000 tilfeller i 2007 til 76.000 i 2015, en økning på 55 prosent.

2007 BEGYNNELSEN: – Langt flere uforklarlige bilulykker siden Iphone ble lansert i 2007, sier Jon Berge. Foto: If Skadeforsikring

– Dette er ikke så lett å forstå, men vi tror det kan skyldes at bilførere ikke alltid er så konsentrerte som de skal være i trafikken, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If.

Utfor veien på rett strekning

Ifølge Berge er de to mest typiske eksemplene at en bilfører kjører av vegen på en rett strekning uten noen god forklaring på det, eller kjører inn i noe uten at en burde ha gjort det.

Det kan skyldes distraksjon og at føreren ikke konsentrerer seg nok om kjøringen, mener Berge, som nevner noen eksempler:

– Fikle med stereoanlegget, bruke smarttelefon, stille inn varmen, bruke navigasjon. Og nå må mange lære seg å betjene DAB-radio eller adapter i tillegg.

FIKLET: – For mange år sida fiklet jeg med stereoen og kjørte inn i bilen foran meg, sier Kjetil Selnes Frogner. Foto: Frank Nygård / NRK

Han mener det skjedde noe i 2007 som peker i retning av telefonen.

– I 2007 lanserte Steve Jobs den nye smarttelefonen Iphone. Etter den tid har det skjedd mange flere eneulykker. Jeg tror bruk av smarttelefon må ta mye av skylda.

Ordna med stereoen, så smalt det

– For mange år siden drev jeg og ordnet med stereoanlegget i bilen selv og kjørte rett inn i bilen foran meg. Det var lenge før mobiltelefonens tid, sier Kjetil Selnes Frogner, som NRK treffer i Mo i Rana.

Han mener det er et eksempel på at det ikke er bare mobilen som kan virke forstyrrende når du kjører.

INNRØMMER: – Ja, vi har tastet under kjøring, innrømmer Anne Amundsen og Olaug Olsen. Foto: Frank Nygård / NRK

– Det er røyking og sminking og alt mulig annet, sier han.

– Har tastet under kjøring

Anne Amundsen og Olaug Olsen tror og at dette skyldes mobilbruk.

– Vi snakket akkurat om det, ofte er jo mobilen årsaken, sier Anne Amundsen.

UNNSKYLDNING: – For enkelt bare å skylde på mobilen, sier Guro Ranes i Vegdirektoratet. Foto: Knut Opeide / Knut Opeide

Begge innrømmer at de har tastet på mobilen mens de kjørte.

– Men jeg er ganske flink til å la det være. For du verden, så farlig det er, sier Olaug Olsen.

I Vegdirektoratet har avdelingsdirektør Guro Ranes ansvar for trafikksikkerhet. Hun mener det er for enkelt å skylde på mobilen.

– Ja, mobiltelefonen er medvirkende i endel ulykker, men det er definitivt ikke det største problemet. Alt som kan ta oppmerksomheten bort fra trafikken er farlig, sier Ranes.