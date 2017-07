Forfatter og kunstner Stein Mehren er død

Ifølge Mehren selv, debuterte han som bildekunstner i Dagbladet for 50 år siden, da han illustrerte et dikt for avisen i 1967.

Som forfatter var han mest kjent for sine dikt, men skrev også både teaterstykker, romaner og essays.

Mehren skrev over 50 bøker, hovedsaklig lyrikk. Foto: Aschehoug

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Stein Mehrens død. Han har hatt en uvurderlig betydning for norsk litteratur og oss i Aschehoug, skriver forlegger Mads Nygaard i en uttalelse.

– Den særegne visjonære kraften i hans poesi evner å si noe vesentlig om livets største gleder og smertepunkt, det store alvor i det å være menneske, skriver han.

Mehren skrev skrev over 50 bøker, utga over 30 diktsamlinger, og fikk sju nominasjoner til Nordisk råds litteraturpris.