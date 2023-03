Follobanen er open igjen

Avgangen kl. 07.24 frå Ski stasjon blei det første toget på Follobanen med passasjerar sidan 19. desember.

– Takk for tolmodet medan me har jobba. Velkomen tilbake, skriv Bane Nor i ei trafikkmelding like over klokka 7 søndag.

– Det her er ein gledeleg dag, seier Helge Underland frå Ski.

Togpendlar Helge Underland kunne endeleg komma seg frå Ski til Oslo S med Follobanen. Foto: Mariam Eltervåg Cissé

Han var blant dei få som hadde behov for å bli med denne avgangen tidleg sundag morgon, men Underland hadde eit klart formål.

– Eg må jo forsikra meg om at det her fungerer, humra han på spørsmål om som fekk ham om bord.

Den splitter nye strekninga mellom Oslo og Ski blei stengd den 19. desember, berre åtte dagar etter opninga.

Follobanen blei opna for trafikk den 11. desember, og med brask og bram av kongen dag etter. – Eg gløymde flagget heime, seier Underland

Underland jobbar i likskap med mange andre frå Follo og sørover i hovudstaden, og er togpendlar. Med ein toppfart på 250 kilometer i timen halverer den 22 kilometer lange Follobanen turen mellom Oslo og Ski frå 22 til 11 minutt.

– No kan eg ta eit seinare tog måndag, og elles når eg skal på jobb, seier han.

Underland fortel at han fekk nytta seg av det nye tilbodet i denne korte perioden, men at erfaringane ikkje var så gode. Då var Follobanen prega av innstilte og seine tog.

– Det har vore ei dårleg veke for jernbanedrifta i området, og det beklagar, men me vurderer ikkje drifta av jernbanen ut frå fire dagar. Eg håpar me kjem sterkare tilbake, sa konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor, Sverre Kjenne den gong.

Grunnen var problem med straumanlegget. Utbetringsarbeidet har vore krevjande, og opninga blitt utsett ei rekke gongar.

– Testkøyringa har gått bra, og anlegget fungerer som det skal. Me har køyrt testturar med tre doble togsett mellom klokka 09 og 15 på dagtid denne veka også, og held fram med det til og med laurdag, sa pressesjef i Bane Nor, Anne Kirkhusmo, til NRK torsdag,

Fleire hundre testkøyringar, slik som denne, er gjennomførte før opninga sundag morgon. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Frå 5. mars blir rutetilbodet på Follobanen og Østfoldbanen sine lokallinjer det same som det var då strekninga stengde ned 19. desember, men det krevst noko meir arbeid på Blixtunnelen, ifølge administrerande direktør i Bane Nor, Gorm Frimannslund.

– Me har gjennomført ein risikoanalyse og resultatet viser at det står at arbeid av mindre grad som ikkje påverkar togtrafikken. Det er trygt å opna for trafikk igjen, seier han.

Blixtunnelen er den lengste jernbanetunnelen i Europa. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Det betyr at Follobanen vil bli stengd nokre dagar i påskeferien og i sommar, og at Underland må rekna med lengre reisetid i desse periodane.

Jernbanelinja har kosta 36,8 milliardar kroner og det har tatt 13 år å bygga han.