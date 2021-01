Flyanalytiker om Norwegian-plan: – Gagner i hvert fall ikke SAS

Torsdag morgen ble det kjent at regjeringen er positive til å støtte Norwegian for å redde selskapet fra konkurs.

Nå har de bedt staten om 1,5 milliarder kroner i et såkalt hybridlån. Det har regjeringen sagt at de er positive til, så lenge selskapet også klarer å hente inn friske penger på egen hånd fra andre investorer.

Flyanalytiker Jacob Pedersen i Sydbank mener det kan slå negativt ut for SAS.

– Jeg følger ikke norsk politikk så tett, men det er veldig tydelig at SAS føler seg oversett. Men så kan man si, hjelper hybridlån SAS? Litt på kort sikt, men ikke over tid, sier Pedersen.

– Mener du at dette vil svekke SAS sin posisjon?

– Det er for tidlig å si om dette vil svekke SAS, det er noe man se på de neste kvartalene. Men det gagner dem i hvert fall ikke, sier Pedersen til NRK.

Flyanalytiker Jacob Pedersen i Sydbank mener folk som har aksjer i SAS nå bør selge dem. Foto: Sydbank

– Signalverdien kan ikke undervurderes

Det er mindre enn tre år siden Norge solgte seg helt ut av SAS. Frem til da hadde Norge vært deleier av SAS, sammen med Sverige og Danmark.

I en aksjekommentar skriver Pedersen at Sydbank opprettholder rådet om å selge SAS-aksjer:

«Nå er Norge plutselig involvert i SAS sin sterkeste konkurrent på det norske markedet», skriver Pedersen, og fortsetter:

«Det direkte norske engasjementet i Norwegian vil skape et nytt motsetningsforhold mellom den norske stat og SAS. (...) Det er vanskelig å se at dette gagner SAS i fremtidens konkurranse i Norge».

Dette er forslaget til redningsplan Ekspandér faktaboks Torsdag 14. janaur presenterte Norwegians ledelse og styre et forslag til redningsplan for selskapet: Norwegian skal slanke selskapet og fokusere på Norden samt til og fra Europa.

Satsingen på langdistanse legges ned og selskapet kvitter seg med flyene av typen Boeing 787 Dreamlinere.

Norwegians gjeld reduseres fra rundt 50 milliarder kroner til om lag 20 milliarder.

Antall fly reduseres fra rundt 140 til 50, med gradvis opptrapping til 70 i løpet av 2022 dersom markedet tilsier det.

Norwegian vil hente 4-5 milliarder i friske penger gjennom ulike emisjoner (salg av nye aksjer) samt ny hybridkapital (lån som på gitte vilkår kan gjøres om til aksjer).

Norwegian er også i dialog med den norske regjeringen om mulige kapitalinnskudd.

Under forutsetning av at planen går gjennom, kan «Nye Norwegian» være klart ved utgangen av mars 2021. Norwegian er for tiden under konkursbeskyttelse i Irland og Norge. Det betyr at ingen kan slå selskapet konkurs mens gjeldsforhandlingene pågår.

«Et trylleslag»

Han peker på at Norge har sagt nei til å gi SAS mer støtte i lys av koronakrisen. Senest før jul ba SAS Norge om en lånegaranti for å hjelpe selskapet gjennom krisen.

– Vi forventer likebehandling av bransjen og vil i dialog med regjeringen forfølge tilsvarende muligheter for hybridkapital for SAS’ del om behovet melder seg, sa pressesjef John Eckhoff i SAS til NRK torsdag formiddag.

Norwegian fikk konkursbeskyttelse før jul. Nå jobber de for å få slette gjeld og få inn nye penger. Målet er å klare seg frem til koronakrisen er over, og til de kan begynne å fly som normalt igjen. Pedersen mener statens støtte er avgjørende:

«Signalverdien av Norges støtte kan ikke undervurderes i et luftfartsmarked hvor statlig støtte har vært nøkkelen til overlevelse i 2020. Med et trylleslag ser en Norwegian-konkurs plutselig helt usannsynlig ut.»

– Kan ikke støtte et og et selskap

Frode Steen er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole. Han mener staten har vært smarte i svaret til Norwegian:

– Jeg synes staten har vært flink. I høst sa de at dette er for usikkert, vi kan ikke gå inn og redde dere. Nå sier staten: Vi kan kanskje hjelpe dere, men da må dere få på plass mer egenkapital og flere investorer først.

Frode Steen er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole. Han mener staten har svart smart på Norwegians søknad om lån. Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Steen tror likevel signalene fra regjeringen er viktige for Norwegian.

– Det er positivt for Norwegian at det kan virke som om staten mener at forretningsplanen nå er mer realistisk enn det som var utgangspunktet da de ba om støtte i høst, sier Steen.

– Hva tenker du om at SAS nå ber om likebehandling?

– Det var ingen overraskelse. De kan ikke bare støtte et og et selskap. Det blir vanskelig for dem å kun støtte Norwegian, sier Steen.

Mener staten tar samfunnsansvar

Professor emeritus Eli Moen ved BI i Oslo, mener det er viktig for privatkunder og næringsliv i Norge at man har flere selskaper som kjemper om flypassasjerene. Hun viser til at da Norwegian startet med passasjertrafikk i 2002, falt billettprisene markert de neste årene.

Professor emeritus Eli Moen ved BI har blant annet luftfart som et av sine spesialfelt. Foto: NRK

– For luftfarten i Norge er det også en fordel at vi har et norsk selskap. Man sier at Wizz Air og andre raskt kan ta over, men her kommer krevende norske forhold inn. Det skal ganske mye til å beherske mange av kortdistanserutene på vestlandet og i nord-Norge, sier Moen til NRK.

Moen har forsket mye på internasjonale selskaper og ledelse, og luftfarten har vært en del av dette. Hun mener staten gjennom å bidra til Norwegians overlevelse tar vare på kritisk infrastruktur i Norge.

– Hva tenker du om den økonomiske risikoen staten påtar seg?

– Alle investeringer har risiko. Her blir det en avveining mellom den økonomiske riskoen og samfunnsansvaret staten har, sier Moen.