Flertall for én times daglig fysisk aktivitet i skolen

– Hurra!, sier medlem av i helse- og omsorgskomiteen og helsepolitisk talsperson i SV Nicholas Wilkinson til NRK.

KrF sikrer opposisjonspartiene flertall for forslaget og de ber nå regjeringen fremme sak for

Nicholas Wilkinson er svært fornøyd med å ha fått flertall for forslaget.

Stortinget om en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst en time fysisk aktivitet hver dag.

– Kan løses innenfor dagens timeplan

Flertallet i helsekomiteen på Stortinget mener en times daglig fysisk aktivitet skal skje innenfor dagens timetall.

– Dette kan løses innenfor dagens timeplan. Det er ikke snakk om at dette skal være en egen gymtime, men at man legger til fysisk aktivitet i de vanlige timene. Det kan for eksempel være en mattestafett i en mattetime eller ordstafett i norsk, sier Wilkinson.

– Det er veldig viktig at dette ikke gjør lærernes jobb tyngre. Ressursene må være på plass og det samme må det tekniske rundt dette opplegget.

Han sier videre at dette er noe av det beste man kan gjøre for å gjøre norske barn friskere.

– Og det fører også til bedre læring, sier Wilkinson.

Høyre: – For rigid

Sveinung Stensland i Høyre sier de ikke har noe imot mer fysisk aktivitet i skolen, men mener at forslaget er for rigid. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Høyres helsepolitiske talsmann, Sveinung Stensland, sier de ikke har noe imot mer fysisk aktivitet i skolen, men er svært skeptisk til kravet om minst en time hver dag, som de kaller «rigid».

– Vi har også lagt frem et forslag der vi har som mål med minst en time i snitt fysisk aktivitet i skolen. Det vil gi skolene mer frihet til å tilpasse og gjennomføre dette, sier Stensland.

– Det kan hende at det er dager der det ikke passer å ha fysisk aktivitet, mens det dagen etter kan passe med to timer med fysisk aktivitet.

Han mener forslaget som nå skal til votering i Stortinget neste uke går veldig inn i lærernes metodefrihet.

– Det er en utfordring at vi legger til stadig flere ting som lærerne skal gjennomføre. Vi må følge med argusøyne på hvor mye dette går utover de vanlige fagene, sier han.