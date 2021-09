– Vi ser en trend der flere og flere ønsker å dele tiden med de minste barna mellom seg, at barna skal flytte frem og tilbake, sier enhetsleder ved Nedre Romerike familievernkontor, Line Helledal.

Hun sitter plassert blant bamser og leker på det såkalte familierommet, der småbarnsforeldre kommer for å mekle etter brudd.

TRENGER RO: Enhetsleder ved Nedre Romerike familievernkontor, Line Helledal, sier små barn trenger stabilitet, ro og rutiner. Foto: Tore Linvollen / NRK

Helledal synes det er vanskelig å se for seg situasjoner der 50-50-løsninger kan anbefales for ettåringer.

– Én uke er lenge for mamma og pappa, men for en ettåring, som ikke har begrep om tid og ikke forstår hvorfor mamma eller pappa ikke er der, vil en uke være veldig lenge. Det blir på en måte «som å begynne på nytt» hver gang. Jeg kjenner også til at noen bytter annenhver dag, som er en annen grøft å falle i.

Barnefordeling- sentrale begreper Foto: Sara Johannessen Meek / NTB Ekspandér faktaboks Foreldreansvar: En rett og plikt foreldre har å ta avgjørelser på vegne av barnet. De fleste foreldre har felles foreldreansvar.

En rett og plikt foreldre har å ta avgjørelser på vegne av barnet. De fleste foreldre har felles foreldreansvar. Fast bosted: Handler om avgjørelser foreldre kan ta på vegne av barnet og har også noen økonomiske konsekvenser. Det handler ikke om hvor mye tid barnet er med hver av foreldrene. Foreldre kan velge om barnet skal ha fast bosted hos én eller begge foreldrene (delt bosted). Den som har fast bosted alene har rett til å bestemme barnehage, SFO og fritidsaktiviteter.

Handler om avgjørelser foreldre kan ta på vegne av barnet og har også noen økonomiske konsekvenser. Det handler ikke om hvor mye tid barnet er med hver av foreldrene. Foreldre kan velge om barnet skal ha fast bosted hos én eller begge foreldrene (delt bosted). Den som har fast bosted alene har rett til å bestemme barnehage, SFO og fritidsaktiviteter. Samvær: Har barnet fast bosted hos én av foreldrene, er det vanlig med samvær hos den andre foreldrene. Hvordan tiden fordeles, er opp til foreldrene.

Har barnet fast bosted hos én av foreldrene, er det vanlig med samvær hos den andre foreldrene. Hvordan tiden fordeles, er opp til foreldrene. Folkeregistrert adresse: Barnet kan kun ha én folkeregistrert adresse. Den avgjør skolekrets og hvor barnet mottar post fra offentlige myndigheter. Kilde: Bufdir.no

Vil «dele på» spedbarn

NRK har vært i kontakt med flere familievernkontor som bekrefter trenden de ser på Lillestrøm. Flere foreldre vil ha to hjem for barn under tre år. Ofte er det far som vil ha en delt løsning, mens mor holder igjen.

Enkelte ganger dreier det seg om spedbarn.

– Vi har opplevd at foreldre har kommet inn og ønsket en slik løsning for barn under ett år, sier Yvonne Severinsen, leder ved Homansbyen familievernkontor.

Yvonne Severinsen, leder, Homansbyen familievernkontor Foto: NRK

Hva mener dere om det?

– Her er fagfolk uenige, men fra familievernets ståsted så tenker vi at man skal være forsiktige og føre var med de aller minste barna.

Anbefaler hyppige møter

Line Helledal ved Nedre Romerike Familievernkontor, sier de er opptatt av at de minste barna får god kontakt med begge foreldrene.

– Hvis det er en god tilknytning i bånn, og hvis begge foreldrene har vært involvert, anbefaler vi at barnet treffer den andre forelderen hyppig. Det kan også innebære overnatting, men vi mener det er viktig at små barn har én base.

Hun anbefaler foreldre å følge barnets utvikling de første leveårene og lage avtaler med kort varighet.

– For noen ender det etter hvert i en løsning der barnet er like mye i begge hjem. For andre er ikke det riktig. Vi kan ikke bruke ord som rettferdighet og rettigheter. Dette handler om å gi barnet en så god oppvekst som mulig.

Det er foreldrene som til slutt avgjør hvor barna skal bo. Helledal understreker at en del foreldre justerer seg etter rådene de gir og hun har ikke opplevd at babyer må flytte frem og tilbake.

– Dette har barna godt av

Are Saastad, daglig leder i Reform ressurssenter for menn, som jobber for økt likestilling, mener utviklingen er gledelig.

– Mange fedre vet at dersom de ikke har kontakt med barna fra start av, vil kontakten bli borte.

Han er uenig med familievernkontorene i at ettåringer bør ha én base.

POSITIV: Are Saastad, daglig leder i Reform ressurssenter for menn, mener det er bra at barn ned i ettårsalderen har to hjem. Foto: Fotograf: Sturlason

– Deling er en gode, også for barna. Det tåler de og det har de godt av.

Han mener det ikke er noen motsetning mellom hva som er rettferdig for foreldrene og hva som er best for barna.

– Barns beste handler også om hvordan foreldrene har det og hvordan de takler konflikter. Når foreldrene har det bra, har barna det bra.

– Skaper angst

Psykiater og psykoanalytiker, Bjørn Lande, sier flytting mellom to hjem kan skape angst hos små barn.

– Opplevelsen av trygghet er knyttet både til en primær trygghetsperson og til stabilitet i nære omgivelser. En adskillelse vil kunne utløse en sterk separasjonsangst og en opplevelse av å bli forlatt. Små barn har ikke en forståelse av hva tid er eller evne til å holde fast på at mor fortsatt finnes, selv når hun er borte.

Psykiater og psykoanalytiker, Bjørn Lande Foto: Privat

Han sier barnet kan reagerer med protest, klenging eller tilbaketrekning. Det siste kan tolkes som at barnet har det bra.

– Om barnet opplever å bli forlatt mange ganger, kan det svekke barnets opplevelse av trygghet og på sikt øke risikoen for å utvikle nervøse symptomer og problemer med å skape trygge relasjoner til andre mennesker