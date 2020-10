Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Siste vakta mi er 25. oktober. Fra da av har jeg ikke jobb, sier Charlotte Rutger (21).

Det siste halvannet året har hun jobbet som stuer for firmaet Menzies på Oslo lufthavn.

SISTE DAGER: Ifølge Charlotte Rutger blir det vanskelig fremover å skulle betale husleie, mat og dekke andre behov når hun mister jobben ved Oslo lufthavn om to uker. Foto: NRK

Selskapet håndterer blant annet bagasje og parkerte fly for Norwegian.

– Jeg var på en måte forberedt på det, men det er aldri gøy å få en beskjed om at du blir sagt opp. Det er rett og slett kjempekjipt.

Ifølge 21-åringen blir det vanskelig fremover å skulle betale husleie, mat og dekke andre behov.

– Jeg blir satt i en hard krise uten jobb. Det er veldig tøft, sier Rutger.

ISS halverer staben

Til nå har Menzies sagt opp hundre personer.

– Det er en stor risiko for at flere kan sies opp. Men hvor mange det er og hvordan de velges ut, det kan jeg ikke svare på, sier tillitsvalgt Nikos Paraskevas til NRK.

Bakgrunnen for at selskaper knyttet til lufthavner nå ser seg nødt til å si opp folk, er at passasjertrafikken trolig ikke tar seg opp til normalnivå på flere år på grunn av korona.

Det viser prognosene til europeiske luftfartsorganisasjoner.

I forrige uke hadde Oslo lufthavn en nedgang på 77 prosent i antallet passasjerer, sammenliknet med samme uke i fjor, ifølge Avinor.

Mandag ble det også klart at ISS må redusere sine ansatte på Gardermoen fra 198 til 97 årsverk. Noen av disse har selv sagt opp sin stilling.

Selskapet driver med renhold, tralletjeneste, transport og hittegods, og merker godt at passasjertrafikken har gått dramtatisk ned.

– I første omgang valgte vi å permittere. Etter tett dialog med vår kunde viser deres prognoser at nedgangen i reisende vil være langvarig. Basert på dette har vi dessverre sett oss nødt til å nedbemanne, skriver Ronny Pettersen, konserndirektør i kommunikasjon i ISS.

TOMT: De er få passasjerer som sitter i ventesetene på Norges største flyplass. Foto: Brede Bleiklie Thomassen / NRK

Nav åpnet eget arbeidssenter på Oslo lufthavn

Til vanlig arbeider det 15.000 personer på Oslo lufthavn. Nå er det nesten helt stille på Norges største flyplass.

Verst rammet av permitteringer og oppsigelser er kommunene rundt Gardermoen. Over natta ble Ullensaker kommune en av kommunene i landet med høyest arbeidsledighet

– Det er klart vi er bekymret, sier leder av Nav Ullensaker, Gry Hosøy.

I dag er 8,2 prosent arbeidsledige i Ullensaker. 15 prosent er arbeidssøkende. I mange av kommunens familier har begge foreldrene hatt arbeid på Gardermoen.

– Det er en ganske alvorlig situasjon. Vi tror at arbeidsledigheten kanskje holder seg høy i lang tid også, i og med at situasjonen er slik den er på flyplassen.

Mandag åpnet derfor Nav et eget arbeidssenter på Oslo lufthavn for å gi råd og veiledning til permitterte som må søke jobb.

– Vi har en stor andel ufaglært arbeidskraft. Det kan være vanskelig for den store gruppa å få seg jobb, sier Hosøy.

Hun frykter flere permitterte kommer til å miste jobben, og sier det derfor er viktig at de permitterte bruker tida på å heve kompetansen sin.

NYÅPNET: Nav så seg nødt til å åpne et eget jobbsenter på Oslo lufthavn etter at mange i regionen ble arbeidsledige eller permitterte. Foto: NRK

Håper på vaksine

Avarn Security har rundt 400 permitterte. Av disse jobber rundt 340 innen luftfartssikkerhet. 280 av disse er tilknyttet Gardermoen.

De skriver til NRK at det er for tidlig å si noe om oppsigelser, men at dersom nedgangen i flytrafikken blir langvarig vil de «ikke ha noe annet valg enn å måtte ty til ytterligere permitteringer og innstramminger».

I Sas Ground Handling har 689 sluttet eller oppsagt.

– De bruker nok permitteringsregimene frem til våren, før det blir aktuelt å ta ut mer, hvis det er nødvendig, sier Pål Gisle Andersen, tillitsvalgt i Sas Ground Handling til NRK.

Travel Retails drifter tax free-butikkene på blant annet Oslo Lufthavn. De har 79 av 1250 ansatte på jobb. Resten er permitterte. De har likevel ikke planer om å si opp noen ennå.

– Vi mener det fortsatt er for tidlig. Dersom det kommer en vaksine, tror vi at vi skal komme tilbake igjen og beholde folka våre, sier kommunikasjonsdirektør Håkon Dagestad i Travel Retail Norge.

Ønsker seg krisepakke

Det er Fagforbundet i LO som organiserer den største gruppa av arbeiderne som mister jobbene sine nå.

– Mange av de som mister jobbene sine har lav formell kompetanse, men de har kompetanse som er svært verdifull for luftfarten og flyplassene, sier Peggy Hessen Folsvik i LO. Foto: Trond Isaksen / LØ

Fagforbundet ønsker seg en krisepakke til de tusenvis av ansatte som er rammet av flynedgangen.

– Jeg har dyp medfølelse med alle de som mister levebrødet sitt nå, sier Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO.

– Mange av de som mister jobbene sine har lav formell kompetanse, men de har kompetanse som er svært verdifull for luftfarten og flyplassene. Det betyr at det blir vanskelig å finne ny jobb for den enkelte og at næringa mister verdifull kunnskap.