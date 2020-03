Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi ser en økning i antall adopsjoner flere steder i landet, sier Åshild Roaldset, daglig leder for Dyrebeskyttelsen Norge.

De har 27 lokale avdelinger i landet.



– Det er kanskje mange som har tenkt tanken på å hjelpe et dyr i nød, og som nå skal være så mye hjemme at de får mulighet til å bli kjent med dyret. Dessuten vet vi jo at vi har godt av å da dyr rundt oss, spesielt i ensomme og vanskelige tider, forteller Roaldset.



New York snart helt tom

USA er nå det landet med flest smittede i verden. I New York, som er byen som er hardest rammet av viruset, er det snart ikke flere dyr igjen å adoptere.



Best Friends Animal Society og Muddy Paws Rescue er blandt de som rapporterer om en tidobling i etterspørselen av eierløse dyr å adoptere, ifølge Bloomberg.

Anna Lai, som jobber i Muddy Paws, forteller at de ikke har nok hunder og katter til å møte den enorme etterspørselen. Hun kaller dette for et luksusproblem, og er glad for at så mange dyr har fått et hjem.

Husk på tiden etter korona også

Om man har lyst å adoptere et dyr i forbindelse med koronakrisen, så oppfordrer Roaldset deg til å tenke nøye gjennom beslutningen. Man har ikke hjemmekontor for alltid.

– Det er viktig at man har tenkt seg godt om før man adopterer et dyr. Katter kan leve til de er 20 år og kaniner kan bli tenåringer. Man må vite hva man begir seg ut på.

For mange vil nok hjemmekontor være en fordel når man skal få et nytt familiemedlem. For noen er det nok best å være fosterhjem som tar vare på dyret frem til det blir adoptert ut til et for-alltid-hjem, sier hun.



Italienerne lufter grisene

Også andre steder rammet av korona er kjæledyr blitt en het kommoditet. Å gå tur med dyrene sine har vært en av få måter Italienerne har kunne gå utendør under de strenge koronatiltakene i landet.



NTB meldte om en italiener som var blitt observert ute på tur med grisen sin.

Den spanske avisen The Local skriver at spanjolene har tur med hunden som en av sine veldig få muligheter til å strekke på bena i frisk luft.

Ifølge avisen ble en mann i nordspania arrestert da han gikk tur med en leketøyhund. Det vises også til flere sosiale media-poster om folk som leier ut hundene sine for at andre skal kunne gå seg en tur med dem.