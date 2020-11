Flere anmeldt for brudd på smittevern etter fester

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Både i Tromsø, Oslo og andre steder på Østlandet, melder politiet om fester med flere enn ti deltakere. En av dem var på Grünerløkka i Oslo, klokken 01.40 natt til lørdag.

– Vi fikk inn flere meldinger fra naboer om støy, og da vi ankom var det tolv personer inklusive den som bor på stedet. Det er over det som er lov ifølge smittevernet, og samtlige blir anmeldt. Og da blir det bøter i størrelsesorden 5000 til 10.000 kroner, sier operasjonsleder Line Skott i Øst politidistrikt til NRK.

Oslo kommune meldte om ny topp i smittede i går, da 241 mennesker hadde fått påvist positiv koronaprøve siste døgnet. Lørdag er 154 nye personer registrert smittet siste døgn.

Fest med voksne og barn

Oslopolitiet sier at det har vært andre meldinger om støy, men ikke brudd på smittevernet.

– Det er kun den ene hvor politiet har tatt i bruk smittevernlovgivningen, og det ser ut som at folk ser alvoret i situasjonen og følger pålegget, og det er gledelig, sier operasjonsleder Skott i Oslo.

I Askim måtte Øst politidistrikt bryte opp en fest klokken 01.20 natt til lørdag.

– Det var 26 gjester, og alle deltagerne anmeldes for brudd på smittevernloven. Det ble hevdet at det var et offentlig arrangement, men fremstod som et privat arrangement. Det ble gjort en stedlig vurdering ut fra hvordan lokalene er og hvordan de som er der tar hensyn, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NRK.

– Unge folk

Også i Nannestad måtte Øst politidistrikt bryte opp en privat fest i et vel-lokale like før klokken 20 fredag kveld. Det var både voksne og barn på festen.

– En deltager og en arrangør blir anmeldt. Det har vært anslagsvis 30 personer der, både barn og voksne, og på en måte som ikke tilfredsstiller kravene med tanke på smittevernet, sier operasjonsleder Sveen.

Politiet i Tromsø har anmeldt 11 mennesker på én fest og 15 på en annen, natt til lørdag. Begge festene var på private steder nær sentrum. Politiet anmelder både arrangører og deltagere for brudd på lokal forskrift om forebygging av koronasmitte.

– Det er forholdsvis unge folk, og det blir opprettet sak mot dem som var til stede, sier operasjonsleder Rune Nilsen.