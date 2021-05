Fikk ikke ladeplass, måtte bytte ut elbil med bensinbil

– Det er slitsomt å få hverdagen til å gå opp når du skal finne en ladeplass i Oslo, sier Christina Aarbakke Laastad.

Også mange andre strever med å få etablert ladeplasser til elbiler i borettslag og sameier. Det til tross for at en lov som trådte i kraft ved årsskiftet, gir dem rett til det.

Sameiet ligger i Tiedemannsbyen på Ensjø. Pipa er et spor etter tobakksfabrikken som lenge lå her. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Christina Laastad flyttet inn i det ganske nybygde sameiet Tiedemannsfabrikken 2 på Ensjø i Oslo i 2019.

– Jeg hadde ikke drømt om at det skulle bli så vanskelig, fortalte hun først til Elbil.no.

Men hun opplevde å få nei da hun ba styret i sameiet om å få montert en ladeboks. I stedet brukte hun og samboeren flere timer i uka på leting etter en offentlig ladeplass.

– Til slutt måtte vi bare ta innbytte på elbilen, vi tapte masse penger og kjøpte en bensinbil i stedet, sier Christina Laastad.

Flere trenger ladeplass

Omtrent en tredel av de rundt ett hundre parkeringsplassene i fellesgarasjen i sameiet har ladeboks for elbil. I sameiet, som ligger nært Oslo sentrum, er det mange flere som ønsker mulighet til å lade elbil.

– De er i samme situasjon som vi var i for to år siden; de får ikke satt opp lader og de får ikke ladet bilen på en effektiv måte i hverdagen, sier hun.

– Jeg er skuffet over at styret i sameiet ikke har vært mer imøtekommende, sier Christina Laastad. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Viser til arbeidsgruppe

Styrelederen i sameiet, Jon Andreas Nordsjø vil ikke la seg intervjue. Men skriftlig viser han til at det er etablert en arbeidsgruppe som utreder mulighet for lading.

«... styret ønsker selvfølgelig å få til en trygg og god løsning for alle beboerne i sameiet», skriver han.

Ifølge beboer Ali Khan, som har engasjert seg sterkt for å få etablert flere ladeplasser, ble arbeidsgruppa nedsatt av generalforsamlingen, mens styret var imot. Khan er medlem av arbeidsgruppa og har brukt mye tid på å sette seg inn i saken. Han har elbil selv, men får ikke ladet den der han bor.

– Jeg må lade bilen når jeg er på besøk hos familien, sier Ali Khan.

– Her kan ladeboksen moteres, sier Christina. Garasjen har flåteparkering der bilene står tett sammen og sklir til side når andre biler skal inn eller ut. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Brannrisiko?

Ifølge Ali Khan har styret vist til risikoen for brann, kapasiteten i det elektriske anlegget og kostnader når det har sagt nei til flere ladeplasser. Garasjen har «flåteparkering», der en del av bilene står tett sammen på ramper som sklir til siden for å gi plass til biler som skal inn eller ut.

Ifølge Direktoratet for byggkvalitet stilles det ikke spesielle krav til garasjer som skal ha elbiler til lading, heller ikke når det brukes flåteparkering.

– Det er utelukkende motvilje fra styret som gjør at det ikke er etablert flere ladeplasser her. De burde ta initiativ i stedet for å fungere som bremsekloss, sier han.

Styreleder Nordsjø skriver at « ... dette er en sak som det har vært jobbet svært mye med og som det fortsatt arbeides med.»

– Hvordan kan man bygge nytt så nært sentrum uten å ha ladeplasser til alle som vil ha det, spør Ali Khan. Han har brukt mye tid på «ladesaken». Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Ali Khan mener at et sameie med en så interessant beliggenhet må ta ansvar og gå foran og at styret har ansvaret for dette.

– Ensjø har sin historie som bilby, nå må vi sammen jobbe knallhardt for å bli en elbilby, sier han.

– Ikke økt risiko

Elbil-lading med riktig utstyr utgjør ingen ekstra risiko for brann, fastslår senioringeniør Kjetil Solberg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Elbiler brenner sjeldnere enn tradisjonelle biler, og batteriet antennes sjelden. Dermed brenner det i stedet i interiøret og ikke også i drivstoffet, slik det kan gjøre i bensin- eller dieselbiler, sier han.

– Har du parkeringsplass i et borettslag eller sameie, har du også rett til ladeplass, sier Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund. Foto: Anders Fehn / NRK

Har rett til å lade

En lovendring ga fra nyttår beboere i borettslag og sameier rett til å montere ladeplass i borettslag.

– Har man en parkeringsplass et borettslag eller sameie, så kan man også kreve å få et ladepunkt der. Styret må ha en saklig grunn til å si nei, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelands Landsforbund.

Likevel har rundt 150 personer siden nyttår tatt kontakt med Elbilforeningen fordi de sliter med å få styret i borettslag og sameier med seg på å etablere lading.

– Borettslag og sameier har alt å tjene på få orden på elbilladingen, sier Christina Bu i Norsk elbilforening. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Allerede nå er 12 prosent av bilene i Norge elektriske. Om få år kommer majoriteten av bilene til å være det. Så hvis du eier en leilighet med garasje uten lademulighet, så kommer det til å redusere verdien på boligen din, advarer generalsekretær Christina Bu.