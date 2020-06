Ferske tall: Kraftig økning i hyttesalg

– Etter finanskrisen i 2008 var det bom stopp i mange år. Derfor var jeg sikker på at markedet ville bli null i år, og det var kolossalt stille etter 12. mars. Så gikk det seks uker, og i begynnelsen av mai sa det bare «bang», sier Marius Berger.

Hyttemegleren er sammen med Kamilla Skaug. Hun har brukt det siste året på å komme fram til at fritidseiendommen på Bleikøya i Oslofjorden skal selges.

Nå ligger hytta ute på markedet. Førstkommende helg er det visning, og forventningene når det gjelder budgivere og salgspris er høye, både hos selger og megler.

Det er ikke så rart. Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk viser at gjennomsnittprisen på en hytte ved sjøen er 9,5 prosent høyere i mai og juni i år enn på samme tid i fjor.

Den viser også at det i mai og juni er det solgt 40 prosent flere hytter ved sjøen enn i samme tidsrom i fjor.

SELGER: Kamilla Skaug forbereder visning sammen med hyttemegler Marius Berger. Foto: Olav Njaastad / NRK

Koronaeffekten

Torsdag besluttet Norges Banks rentekomité å holde styringsrenta uendret på null prosent.

Nettopp den lave renten er en viktig årsak til salgsøkningen, mener Andreas Benedictow, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse.

– Store grupper med god kjøpekraft har trygge jobber. Nå har de fått svært lave renter på lånene sine og de har utsikter til lav rente i lang tid framover, sier Benedictow til NRK.

Dette gir sterk konkurranse om attraktive fritidseiendommer. Det fører igjen til at prisene stiger.

Fakta om hytter i Norge Ekspandér faktaboks I 1983 ble det bygd 1600 nye hytter i Norge. I 2019 var det tallet 6455, ifølge SSB.

I 2020 finnes det nesten 440.000 hytter og fritidsboliger i landet.

I 45 kommuner er det flere hytter enn boliger. Vinje i Telemark og Hol i Hallingdal er på toppen av den listen, med rundt 3000 flere hytter enn boliger.

Sjøhytter er spesielt ettertraktet, og en typisk hytte ved sjøen koster 2.867.474 kroner, ifølge Eiendom Norge.

I løpet av det siste året ble det solgt 2.164 fritidsboliger ved sjøen, en oppgang på 9,5 prosent fra året før.

Færder har vært landets dyreste sjøhyttekommune med en medianpris på kr. 6.000.000.

– I tillegg gjør reglene for utenlandsreiser det mer aktuelt med ferie i Norge. Folk tenker at det er mer sannsynlig at hoteller stenges enn at det innføres et nytt hytteforbud, mener Benedictow.

– REN KORONAEFFEKT: Det mener Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Også Henning Lauridsen, som er administrerende direktør i Eiendom Norge, mener kombinasjonen av korona og lave renter er årsaken til oppsvingen i hyttesalget.

– Jeg er helt sikker på at det store volumet vi ser, altså 40 prosent opp i antall solgte, er en ren koronaeffekt, med litt rentekrydder på toppen.

Hyttedrømmen

– Nå er det noen andre som skal være i det lille paradiset vårt, sier Kamilla Skaug på Bleikøya.

En endring i familiesituasjonen gjorde at hun bestemte seg for å selge hyttedrømmen.

– Hyttedrømmen handler faktisk om å samle familien, sier Marius Berger.

Hyttemegleren har de siste 17 årene formidlet salg av over 100 hytter på øyene i Indre Oslofjord.

– Det virker som det er mye penger blant folk nå. Det er ikke høy belåning på disse hyttene, men mye kontantbetaling. De har jo bolig ved siden av. Historisk lav rente påvirker beslutningene, og det virker som ledige midler plasseres i fritidsbolig.