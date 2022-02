Ferske satellittbilder skal vise flere russiske styrker nær Ukrainas grense

Bildene skal vise rundt 150 helikoptre og flere store bakkestyrker nær den ukrainske grensen i Hviterussland, skriver Reuters. De skriver også at de ikke har fått uavhengig verifisert bildene.

Bildene skal være tatt nordøst for Chojniki i Hviterussland, rundt 160 kilometer fra den ukrainske hovedstaden Kyiv. Bildene er tatt av romteknologiselskapet Maxar Technologies.

Skudd i Kyiv

Buzzfeeds Øst-Europa-korrespondent Christopher Miller skriver på Twitter at luftvernsirenene kan høres i Kyiv fredag kveld.

– Jeg har talt tre rakettangrep i løpet av de siste fem minuttene. Fra vinduet mitt ser jeg himmelen lyse opp og hører drønn av eksplosjoner rundt i byen, skriver Miller.

Også VGs reportasjeteam i byen melder om at de hører luftvernsirener fra bomberommet der de oppholder seg.

NRK sin reporter i Kyiv beskriver situasjonen i byen slik:

– Den er veldig dramatisk. Vi hører drønn, enten fra rakettnedslag eller artillerinedslag. Vi hører det så å si hele tiden, sier utenriksreporter Gro Holm.

Hun forteller at hun kunne se himmelen lyse opp fredag kveld.

– Vi kunne høre at det var kamper mellom to parter som pågikk.

Vitner opplyser til Reuters at de hører flere skudd i Ukrainas hovedstad. Et annet vitne sier at det var en «intens skuddveksling» i en vestlig del av byen.

Borgermesteren i Kyiv, Vitali Klitschko, sier også at fem eksplosjoner er hørt nær kraftstasjonen i hovedstaden. Han opplyser at de oppretter flere veisperringer ved innfartsårene til byen og ved strategiske objekter. Han legger til at broene også vil bli beskyttet.

VANSKELIG: Borgermesteren i Kyiv sier at det kommer til å bli en vanskelig natt for Kyiv. Foto: Efrem Lukatsky / AP

– Situasjonen nå er, uten å overdrive, truende for Kyiv. Natten og morgenen blir veldig vanskelig, sier Klitschko ifølge Reuters.

Politiker vekker oppsikt

Kira Rudik, medlem i det ukrainske parlamentet vekket oppsikt på Twitter fredag kveld. Hun publiserte et bilde av seg selv med en automatrifle. Hun oppholder seg i Kyiv og er blant dem som har fått utdelt våpen de siste dagene.

– Våre kvinner skal beskytte landet vår på samme måte som våre menn, tvitrer Rudik.

Til BBC forteller Rudik at hun er villig til å skyte og drepe for å beskytte sin familie, Kyiv og Ukraina.

POLITIKER: Den ukrainske politikeren Kira Rudik Foto: Kira Rudik

– Jeg forstår ikke hvorfor russere kommer til landet vårt. Jeg forstår ikke hvorfor det er rettferdig for dem å komme og prøve innføre sin makt. Derfor må jeg kjempe. Folk rundt meg og her i Kyiv er klare for det samme, sier hun.

Rudik sier hun setter pris på all hjelp og støtte Ukraina har fått fra andre stater.

– Likevel ser vi at sanksjonene ikke har stoppet Putin. Vi trenger ikke kun sanksjoner, men fysisk støtte, penger, militær hjelp og lukket luftrom over Ukraina, sier Rudik til CNN.

Fredag var mer brutal

Ifølge den ukrainske ambassadøren var de russiske angrepene fredag mer brutale enn dagen før, men at den russiske fremmarsjen ikke har lyktes som planlagt.

Ambassadøren Oksana Markarova sier også at Ukraina samler bevis for mulig straffeforfølgelse av krigsforbrytelser.