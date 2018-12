Far ber om hjelp: Sønnen (14) utsatt for gjentatt vold på skolen

– Guttungen startet på skolen i august, allerede i slutten av måneden begynte det å komme en del nedsettende kommentarer og etter hvert fysisk trakassering, sier Artur.

Dyttet bakfra ned trapp.

Stort fall da han ble dratt ned en vinduskarm etter beina.

Kraftig mobbing i gymtimen, klærne dynket i såpe.

Artur ramser opp noen av episodene i høst og viser frem rapportene fra skolen. Den siste er tre uker gammel, og det er de samme elevene som står bak, ifølge faren:

Kvelertak og slag mot politi

– Det kulminerte utenfor rektors kontor da fire elever hadde blitt enige om å ta ham. De startet med å dra ham ned. Slag og spark. Så var det heldigvis en politikvinne som var på besøk på skolen og kom ut av rektors kontor og så hva som foregikk, sier faren.

Også polititjenestekvinnen ble skadet og havnet på legevakten etter kvelertak og slag da flere mindreårige gikk til angrep på Lambertseter skole for tre uker siden.

FLERE VOLDSHENDELSER: Lambertseter skole har hatt fire volds- og trusselhendelser mellom elever siden skolestart i sommer. Foto: NRK

Familien ser det som eneste utvei å fortelle om hendelsene fordi situasjonen ikke kan bli verre. Neste steg er i så fall å bytte skole. De opplever at enkeltvedtakene ikke hjelper. Etter voldsepisoden, hvor også politiet ble angrepet, skal elevene ha blitt utvist i tre dager.

Skolen ønsker ikke å bekrefte utvisningen av hensyn til taushetsplikten:

– Det har vært tiltak som har ført til at elevene ikke har vært til stede på skolen, og andre tiltak når elevene er tilbake på skolen, skriver rektor Bitten Koch på Lambertseter skole i en e-post.

DOBLING: Volden i grunnskolene i Oslo har vært sterkt økende de siste årene. Foto: Grafikk: Andre Håker / NRK

Rektor forteller at hendelsene tas svært alvorlig, at det lages tiltaksplaner rundt elever, iverksettes miljøforebyggende arbeid, og at skolen rådfører seg med eksterne instanser.

Faren forteller at enkeltvedtakene ikke fungerer. Nå har sønnen en ansatt som følger ham hver dag frem til jul.

Har egen vakt

– Det er vanvittig tungt fordi en føler at det offentlige ikke stiller opp. Nå blir han beskyttet hver dag, men du får jo ikke noe vennskapsfølelse når du blir passet på hele tiden. Det er vanskelig å gå rundt med en vakt på skolen hver dag, sier faren.

Han skulle ønske at elevene som skaper problemer ble flyttet eller utvist i lengre tid.

FAR: Artur står frem med fornavn for å fortelle om sønnen. Foto: Ola Mjaaland

– Slik jeg fikk det forklart så kan man flytte dem inn på andre nærliggende skoler, sier faren.

Vil sperre inne mindreårige

Saken har fått stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) i justiskomiteen til å engasjere seg:

– Jeg møtte en far som var veldig oppgitt og bekymret for sin sønn, og jeg fikk et dypt ønske om å hjelpe til i denne saken. Her har vi altså 14-åringer som har gått til angrep på politiet og politikvinnen har havnet på sykehus. Likevel så tørr denne faren å stå frem for sin sønn selv om han vet hvilke konsekvenser det kan få, sier Gulati.

Gulati mener ungdom får «en rød løper inn i gjengmiljøene» hvis de ikke stoppes med kraftigere virkemidler.

– En av de tingene vi har lansert er et mulig nytt nivå mellom barnevnerne og fengsel – altså lukkede barnevernsplasser.

– Altså at 14-åringer sperres inne?

– Barn som gjør en feil i livet skal hjelpes, men når vi nå ser eksempel på grov vold gjentatte ganger og også salg av narkotika i enkelte byder så kan vi ikke lukke øynene å være naive, vi må ha tiltak som viser at den type atferd får konsekvenser, sier Gulati.

74 millioner kroner

Der Fremskrittspartiet ønsker hardere straff, er skolebyråd for Sosialistisk Venstreparti av en helt annen oppfatning:

SKOLEBYRÅD: Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. Foto: NRK

– Vi har satt av 74 millioner kroner for å utvikle det vi kaller trygge og varme ungdomsskoler. Det er alltid voksnes ansvar å sikre at barn er trygge og finne ut av hva man kan gjøre for at det skal bli slutt på voldsbruk.

– Må det ikke hardere tiltak til for å stoppe dette?

– Det meste av voldshendelsene i skolen skjer på barnetrinnet, og det tror jeg gjelder for hele Norge. Jeg tor det er få som ønsker å ta til ordet for å fengsle små barn. Det er alltid et voksenansvar å sikre at vi får god inkludering og trygghet., sier Thorkildsen.

Politiet: Brutalt

Politiet vil ikke kommentere hendelsen ved Lamerbertseter skole. Generelt forteller de om større brutalitet i volden på skolen. Avsnittsleder for ungdomsavsnittet i Oslo politidistrikt er enig i at en må se på om noen ungdommer må sperres inne.

AVSNITTSLEDER: Politiførstebetjent ved ungdomsavsnittet i Oslo politidistrikt, Johan Benitez på Majorstua i Oslo. Foto: NRK

– Jeg tenker at i ekstremtilfeller er det nok det vi må starte med, men vi må også huske på at vi skal bygge ungdom for fremtiden. Vi har behov for begge deler, mer varme og mer snakk, og akutte tiltak når det er behov for det, sier Benitez.