Familien kom til uferdig hotell i Hellas: – Alle er skuffet og lei seg

Første ferien siden 2019 sto ikke helt til forventningene for Christine Kristoffersen og familien.

Sammen med mann og sine to barn på 18 og 20 år, ankom hun mandag kveld Ninos Grand Beach Hotel & Resort i Kanali nordvest i Hellas.

I Apollos katalog ble hotellet markedsført som et nyrenovert, lukrativt firestjerners hotell med kort vei til stranden og fasiliteter som tennisbane, bordtennis, treningsrom og flere à la carte-restauranter.

Virkeligheten var imidlertid en annen.

«Velger å le fremfor å gråte. Har du bestilt en reise hit i sommer – gjør deg selv en tjeneste og avbestill».

Det skriver Kristoffersen på sin egen Facebook-profil.

Føler seg lurt

– Alle er skuffet og lei seg, sier hun til NRK.

Slik så bassenget på hotellet ut da familien våknet i dag tidlig. Både toalettet og gulvet var skittent på badet da familien kom til rommet sitt mandag kveld. Flere steder på hotellet likner mer enn byggeplass. Stranden foran hotellet. Lekeplassen på hotellet er ikke tilgjengelig for bruk. Flere av restaurantene på hotellet kan heller ikke brukes enda.

Kristoffersen har skrevet en punktvis liste med løfter fra Apollo, som hun mener ikke er innfridd.

Blant annet nevner hun at de to à la carte-restaurantene, hvor familien har ett måltid inkludert i prisen, ikke finnes.

Hun skriver også at treningsrommet ikke er tilgjengelig for bruk, tennisbanen og bordtennisbordet mangler, det er ingen solsenger på stranden foran hotellet, toalettet på rommet var skittent, og det var byggestøv og malinglukt i hele rommet.

– Det er leit for oss som familie. Vi har kjøpt turen ut fra katalogen til Apollo, så kommer vi ned hit, så er ikke virkeligheten som beskrevet, sier Kristoffersen.

Hun hevder å ha snakket med flere Apollo-guider i området som sier hotellet vil bli ferdig snarlig. Men ut ifra Apollos annonse skulle hotellet allerede stått klart til bruk.

Kristoffersen mener Apollo må ha vært klar over dette da hun bestilte turen, og kaller det lureri fra reiseselskapets side.

Punget ut

Familien på fire har betalt nærmere 80 000 kroner for to uker på hotellet. Nå står de midt i en byggeplass, og tør ikke bytte hotell før de har blitt lovet pengene tilbake.

– Vi har vært på mange flotte Ving-hoteller før. Vi har alltid valgt firestjerners med tanke på barna, og har aldri blitt skuffa før. Vi har ikke reist siden 2019, så nå «fleska» vi til med havutsikt og greier, men dette er vel straffen for å sløse med penger, sier Kristoffersen avslutningsvis.

Apollo beklager – tar fullt ansvar

– Vi har åpnet mange nye hoteller opp gjennom årene – og med nye byggeprosjekter hender det dessverre at ikke alt står 100 prosent ferdigstilt i tide, opplyser kommunikasjonssjef Beatriz Rivera.

Hun forklarer at de har vært i jevnlig dialog med hotellet som lovet at alt skulle stå klart.

– Dessverre ble ikke alle gitte frister holdt, og til syvende og sist er det selvfølgelig vårt ansvar som arrangør, sier kommunikasjonssjefen.

Rivera opplyser videre at de fikk beskjed fra hotellet om at temarestaurantene, kafeene og treningsrommet ikke ville åpne i tide. Kommunikasjonssjefen forklarer at de sendte en SMS til berørte kunder og informerte om dette – men denne sms-en kom aldri frem til kundene.

– Vi forsøker nå å finne årsaken til det og trolig bunner det i en teknisk feil. Uansett årsak er det selvfølgelig ikke bra nok, og vi må bare beklage, forklarer hun.

Ifølge Apollo glapp det i kommunikasjonen mellom resepsjonistene og rengjøringspersonalet som gjorde at ikke alle fikk rom som var ferdigstilte og rengjorte.

Kommunikasjonssjefen sier at mye nå har skjedd på et døgn, og at flere fasiliteter har åpnet i dag og at flere skal åpne i løpet av morgendagen.

– Når det gjelder kompensasjon så er det klart at dette vil bli gitt. At hotellet ikke sto klart i tide tar vi fult ansvar for, og selvfølgelig skal gjestene våre kompenseres for dette, avslutter kommunikasjonssjefen i Apollo.