I starten av pandemien flokket turistene seg til Norge, Island og Finland. Men nå er vi i ferd med å miste posisjonen.

Norge er blitt mindre attraktiv både i Sverige og Danmark i sommer, viser en fersk undersøkelse fra Innovasjon Norge.

-Mange ønsker kun å reise til sine egne naboland nå, sier Holm Foto: Astrid Waller / Astrid Waller

– En teori kan være at Norge har hatt svært strenge regler for innreise, og vært blant de siste til å åpne opp, sier Bente Bratland Holm, som er reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Undersøkelsen er gjort i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Og i hvert land har 1000 personer svart på spørsmål.

– Barrierene for å reise til utlandet er fremdeles høye blant turister i disse markedene, og totalt sett handler alt naturligvis om forutsigbarhet og trygghet, forteller Holm.

Den norske turistnæringen har fortsatt et stykke igjen til hverdagen er tilbake. Tall fra SSB viser at det i mai i år ble registrert 102.571 tilfeller av utlendinger som kjøpte seg overnatting i Norge. I mai i fjor var det samme tallet nede i 70.618 overnattinger.

Begge disse tallene er små sammenliknet med mai 2019, da utlendinger på besøk i Norge stod for 751.255 overnattinger ved norske overnattingssteder.

Sommerferien utsettes

Innovasjon Norge sine analyser viser at mange ønsker å reise til Norge nå, men at barrierene for å dra fremdeles er for høye. Mange ser nå for seg å reise først i september, oktober og november.

– Det er viktig for de fleste turister at det ikke er for langt hjem, og uten for mange grenser å krysse, dersom reiserestriksjonene eller smittesituasjonen plutselig endrer seg, sier Holm.

Da målingen ble gjennomført i april forventet 47 prosent at de skulle reise til utlandet i juli. Men bare 31 prosent forventet det samme da de ble spurt på ny i månedsskiftet juni/juli.

Mange ønsker kun å reise til sine egne naboland nå.

– For eksempel er Tyskland det mest populære reisemålet for dansker, mens 10 prosent av danskene som skal på utenlandsferie svarer at de vil til Norge. Tilsvarende tall fra Sverige, viser at Danmark kommer høyt ut, mens 12 prosent av dem som vil på utenlandsferie vil til Norge, forteller Holm.

Bare 5 prosent tyskere, nederlendere og franskmenn vil til Norge. Mens kun 3 prosent engelskmenn vil på norgesferie.

– Det gjør at norsk reiselivsnæring mister muligheten til inntjening fra utenlandske turister i den viktige sommersesongen, sier hun.

Hadde Sverige som back up

Anton Ehret og Marieke Stritzke er fra Tyskland. De er blant mindretallet som har kommet seg til Norge i sommer.

De har vært på fjordferie i Norge tre uker, fra Kristiansand til Ålesund. Marieke har vært i Norge med familien sju ganger og hadde veldig lyst å vise fram Norge til kjæresten, Anton, som aldri har vært i Norge før.

Mørke skyer henger over turistnæringen i sommer Norge. Ingen cruiseskip i Geiranger 11. juli i år. Foto: Astri Husø / NRK

– Grensene åpnet bare fem dager før vi skulle reise, så vi hadde flaks, sier Marieke Stritzke.

Kjæresteparet forteller det sannsynligvis hadde blitt for dyrt å gå i karantene i ti dager. For de er studenter og har ikke så mye penger.

– Vi hadde en plan B om å reise til Sverige fordi de har mindre strenge regler, forteller Anton Ehret.

– Dersom vi ikke kunne reise til Norge på grunn av strenge regler, så kunne vi reist til Sverige, legger han til.

Men paret hadde uansett kommet, om det var i år eller neste år. De kommer også til å komme tilbake igjen, smiler Marieke.

Synet på Norge har endret seg gjennom pandemien

I noen land har Norge blitt mindre attraktivt som ferieland. Blant svenskene som har svart er det 31 prosent som svarer at Norge er mindre attraktivt som ferieland nå, enn før pandemien. Bare åtte prosent svarer at Norge har blitt mer attraktivt som ferieland i løpet av pandemien.

Også blant tyskere og nederlendere er det flere som svarer at Norge har blitt mindre attraktivt.

21 prosent av nederlenderne svarer at Norge har blitt mindre attraktivt, mens 13 prosent svarer at Norge har blitt mer attraktivt. For tyskere er de samme tallene 17 prosent og 11 prosent.

Men ett land skiller seg ut i positiv retning. Franskmenn ser på Norge som mer attraktivt nå enn tidligere. 23 prosent svarer at Norge er mer attraktivt som ferieland, mens 16 prosent svarer at Norge er mindre attraktivt.

– Vi tenkte Norge var et av de sikreste alternativene i år. For i Frankrike og Spania er det så folksomt. Her kan vi gå turer i fjellet, uten å møte så mange folk, sier Daniela Danckers fra Belgia.

Daniela Danckers og Laurens Vanlandschoote avsluttet norgesferien sin i Oslo og Frognerparken. Foto: Vegard Tjørhom / NRK

Sammen med et vennepar har hun og kjæresten reist rundt i Norge i sommer. I fjor måtte de avlyse norgesferien, så i år grep de sjansen da det åpnet seg en liten lomme der det var ganske uproblematisk for belgiere å reise til Norge. Men det har kostet litt ekstra.

– Totalt har vi brukt 250 euro på koronatester. Det er mye penger. Vi ble sjokkert da vi skulle teste oss her i Norge og fikk høre prisen.

Ikke barnevennlige

Haman Group AS, en stor turoperatør bekrefter at det har vært veldig stille på bestillingsfronten denne våren fra europeere til Norge. Det har vært ekstremt dårlig forutsigbarhet. Informasjonen om at grensene åpnes kom for sent.

– Det har vært ekstremt dårlig forutsigbarhet i Norge, ifølge Karlsson.

– Mange andre land har hatt klare regler som gir betydelig bedre forutsigbarhet, og det er de som får bookingen, sier Anette Karlsson.

Hun er administrerende direktør i Haman Group AS.

Det er noen utlendinger som kommer til Norge. men langt færre enn det kunne vært med mer forutsigbarhet, fortsetter hun.

For Norge regnes som et trygt land, så det er ikke det som er problemet. Det er reglene som er problemet og spesielt reglene for barn.

– Barn kan risikere å komme i karantene, mens foreldrene blir vaksinert. Dette betyr at til tross for at de voksne er blitt vaksinert, så faller alle med barn bort, sier Karlsson.

Hun påpeker at Norge da betraktes som et land som ikke er barnevennlig.

Fjordene viktigste trekkplaster

Blant dem som oppgir til Innovasjon Norge at de vil besøke Norge i sommer, er det å oppleve fjordene som kommer høyest ut. Deretter kommer fjell, aktiviteter i naturen og kulturattraksjoner.

Særlig England og Frankrike setter kulturopplevelser . Men gjerne i kombinasjon med andre aktiviteter og opplevelser.

– Vi tror at fremtidsutsiktene er svært gode. Særlig positivt er det å se at undersøkelsen viser at det er en økt interesse for norgesferie blant de under 30 år i disse seks markedene vi har undersøkt. Mange av disse har ikke feriert i Norge tidligere, sier Holm.

Hva mener dere må til for at Norge skal bli like populært som før?

– Først og fremst må vi komme oss ut av pandemien. Deretter venter en beinhard jobb fordi konkurransen vil være enda tøffere internasjonalt, noe som også undersøkelsen viser, avslutter Holm.