Sanner har vært nestleder i partiet siden 2004.

– Min motivasjon og lyst til å bidra for Høyre er like sterk som den alltid har vært. Likevel kommet til at det er riktig tidspunkt å slippe til en ny nestleder, ved at jeg stiller min plass i Høyre ledelse til disposisjon. Jeg har vært nestleder i 18 år. Det har vært en fantastisk reise og privilegium, sier han til Aftenposten.

Frem til oktober 2021 var Sanner Norges finansminister i regjeringen ledet av daværende statsminister Erna Solberg.

Sanner har ikke avgjort om han vil stille gjenvalg til Stortinget for Akershus i 2025

Høyres valgkomité har fått beskjed om at den tidligere finansministeren trekker seg som første nestleder under landsmøtet 2.–3. april.

Vil ikke peke ut arvtaker

– Det er mange talenter i partiet i ulik alder, men jeg har ikke tenkt å peke ut noen, sier Sanner til NRK. Han legger til at partiet også har litt tid fram til landsmøte for å finne gode kandidater.

Han sier også at det ikke har vært avgjørende for hans beslutning at Høyre mistet regjeringsmakt. Han startet å tenke på dette i sommer, og har brukt høsten til å bestemme seg.

– Stafettpinnen bør gå videre, sier Jan Tore Sanner.

Var finansminister under koronakrisen

Til Aftenposten snakker Sanner blant annet om det å jobbe med Erna Solberg, og hovedgrepene etter det svake valget i 2005. Ett av dem var å åpne for et bredt borgerlig samarbeid.

– Halvparten av Høyre mente vi skulle samarbeide med Frp. Den andre halvparten mente vi bare skulle samarbeide med sentrumspartiene KrF og Venstre.

– Det var ganske stormfulle år med sterk kritikk mot ledelsen. Jeg husker jeg fikk telefoner om at jeg måtte passe på at jeg ikke binder meg for tett til Erna. For hvis det går galt, så går du med, sier Sanner.

Grepet bidro til åtte år med regjeringsmakt for Høyre, der Sanner blant annet vil bli husket for å ha vært finansminister under koronakrisen.