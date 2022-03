Enige om global plastavtale: – Historisk øyeblikk

Verdens klima- og miljøministre har vært samlet i Nairobi i flere dager for å finne løsninger på verdens plastproblem.

Onsdag ettermiddag norsk tid ble de enige: FN skal lage en juridisk bindende avtale for å stanse plastforsøplingen i verden.

Det betyr at verdens land forplikter seg til nye regler og praksis for hvordan vi håndterer og produserer plast.

– Tusen takk. Vi skaper historie i dag og dere bør alle være stolte, sier Espen Barth-Eide, president for FNs femte miljøforsamling i Nairobi.

Rammeverket for en internasjonal avtale om plastforurensing ble onsdag vedtatt under FNs miljøforsamling. Møtet er blitt ledet av Norges klima- og miljøminister Espen Barth-Eide. Foto: KLD

– Jeg vi er ekstremt stolt av å være i dette rommet. Jeg tror vi alle vil se tilbake på dette som en dag for våre barn og barnebarn, sier en tydelig rørt representant fra USA etter at rammeverket ble vedtatt.

– Historisk vendepunkt

– Dette er et historisk øyeblikk. Det er første gang FNs miljøforsamling gjør et slikt vedtak, en juridisk bindende avtale, sier Eirik Lindebjerg i WWF Verdens naturfond til NRK.

Eirik Lindebjerg, leder i plastteamet i WWF Verdens naturfond. Foto: Eivind Molde / NRK

– Det er et vendepunkt i den globale kampen mot plastforsøpling, sier han.

Så langt er et rammeverk utarbeidet, deretter skal en komité nedsettes for å få detaljene på plass. Medlemslandene her har en ambisjon om at den skal være klar i 2024, ifølge WWF.

Klubben som Espen Barth Eide har slått i bordet med i dag, er laget av resirkulert plast. Foto: Eivind Molde / NRK

– Plast har blitt en epidemi

Den globale plastavtalen kan bli den viktigste grønne avtalen siden Paris-avtalen.

Avtalen skal blant annet forplikte land til å redusere bruken av engangsplast, og sørge for at plasten som produseres er laget for gjenbruk.

– Dette kan ikke fortsette. Dette har blitt en epidemi. Vi er nødt til å gjøre noe med det, sier Espen Barth Eide til NRK i Nairobi. Foto: Eivind Molde / NRK

Land skal også få systemer for innsamling av plast.

– I tillegg må vi få på plass systemer for innsamling der man lager ny plast ved å bruke gammel plast, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Nå får vi en Parisavtale for plast. Det betyr at vi endelig kan ta tak i dette kjempestore problemet som er at vi bruker fryktelig mye plast. Mye av plasten bruker vi bare én gang, og mye av det lekker ut i naturen, ned i havene og ut i lufta, og til slutt så får vi i det i oss, sier Barth Eide.

En rettslig forpliktende internasjonal avtale er avgjørende for å begrense plastens negative konsekvenser. Foto: Eivind Molde / NRK

Plastproduksjon skyter i været

Vi mennesker får i oss plast gjennom maten vi spiser og luften vi puster.

Skadene er enda større for miljøet og dyrene.

Verden blir stadig mer full av plast og det er ventet at produksjonen bare vil øke de kommende årene hvis ikke internasjonale regler bremser det.

Dandora er Nairobis største avfallsplass. Hver dag havner 3000 tonn søppel her. Søppelplukkere leter fram det som har verdi og selger til bedrifter, blant annet for resirkulering. Foto: Eivind Molde / NRK

Flere mener det er mulig med endring hvis USA blir med på laget, verdens største produsent av plastavfall per innbygger.

Å gjøre plast mindre giftig og enklere å gjenbruke, er blant noen av reglene som kan bli vedtatt.

– Plastforsøplingen øker raskt. Det er et akselererende miljøproblem og globalt miljøproblem. Vi finner plast i alle økosystemer, og det er en trussel for alle økosystemer på planeten, sier Lindebjerg i WWF.

Bare 10 prosent blir gjenvunnet

Det tar århundrer før plast brytes ned naturlig.

Bare 10 prosent av alt plastmateriale som noen gang har blitt laget, har blitt resirkulert, skriver The Washington Post.

Plasten brytes ikke ned, den brytes bare opp i mindre biter. Derfor er det plast i luften vi puster, maten vi spiser, i arktisk snø og i jord.

Enorme mengder plastsøppel havner hvert år i naturen. Mikroplast, som er bitte små plastbiter, finnes omtrent over hele kloden.

Mikroplast Ekspandér faktaboks Mikroplast er små plastpartikler i miljøet som er på størrelse fra 5 millimeter ned til 1μm.

Ifølge forskning ved University of Georgia tilføres havet minst åtte millioner tonn plast hvert år.

En norsk rapport fra Mepex Consult anslår at dannes ca. 8.000 tonn mikroplast i Norge hvert år.

Konsulentselskapet Eunomia har gjort beregninger for utslipp globalt og anslår at verdenshavene tilføres ca. 950.000 tonn mikroplast hvert år.

Primærkilden er små mikroplastartikler mindre enn 5 mm, som tilsettes produkter som kosmetikk, tannkrem og tekstiler. Den andre kilden er større plastartikler som blir til mikroplast når de brytes ned over lang tid.

I Norge er bildekk, maling, kunstgressbaner, plastpellettsproduksjon og tekstiler blant de største kildene til mikroplastforurensing.

En rapport fra Miljødirektoratet viser at gummigranulat fra kunstgressbaner kan være den nest største kilden til mikroplast på land.

Plastpartiklene spres på havet samt strender. Forskere har også påvist mikroplast innefrosset i arktisk is, i ferskvann og i jordsmonn, samt i luft. (Kilder: Miljødirektoratet, Hold Norge Rent.) Regnet i antall, er det mikroplast som det er desidert mest av i havet. Men regnet i masse, oppveier de større partiklene (makroplast) mikroplasten med flere størrelsesordener, ifølge The Ocean Cleanup.

