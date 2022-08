«Jeg lister meg rundt i leiligheten»

«Tenk om noen ser meg»

Dette er blant sitatene som du fra fredag 12. august kan se i et vindu nær deg.

Programlederen og komikeren er blant flere kjente, norske fjes som donerer sine vinduer til kampanjen. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

Donerer et vindu

– Skal du hjelpe meg? For en praktisk person er jeg ikke.

Else Kåss Furuseth holder i hjørnet på den store plakaten som skal festes, som en nedtrukket rullegardin, i stuevinduet hennes.

Fontenehuset-medarbeider Håvard Paulsen tar sats opp i det høye vinduet.

– To ikke-praktiske blir kanskje én praktisk til sammen?

Med tosidig teip og noen tegnestifter er Furuseths nye «gardin» straks på plass.

To store «rullegardiner» skal på plass hjemme hos Furuseth. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

Ekte erfaringer

Programlederen er blant flere kjente fjes som gir sin støtte til en ny kampanje fra Fontenehuset.

– Jeg brenner veldig for den saken her.

Målet er å få oppmerksomhet rundt hva som skjer med mennesker når de blir sittende alene hjemme fordi de er for syke til å stå i arbeid eller studier.

Sitatene som vises frem i vindusaksjonen er fra folk som har slitt psykisk, og som vet hvordan det er å bli isolert over tid.

– De har sagt hvordan det føltes, og hva de var redde for i den perioden, forteller Håvard Paulsen fra Fontenehuset.

– For mange som blir isolert har et ønske om å komme seg ut og være blant folk, og så blir de heller plaget med sånne stigma om at de ikke kan gå ut fordi de er sykmeldt.

Håvard Paulsen sier det er et problem at folk blir sykere på grunn av ensomhet og isolasjon når de er i sykmelding. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

Nær 95.000 sykmeldinger

Statistikk fra NAV viser at 94.754 mennesker i Norge mottok sykepenger på psykisk grunnlag i 1. kvartal 2022.

Videre vet Fontenehuset at mange opplever å bli helt eller delvis isolerte.

Amel Skåre var blant dem.

– Jeg slet veldig mye før. Var veldig fanget i hodet mitt. Hadde ikke noe nettverk. Hadde ikke noe sted å gå, sier hun til NRK.

– Selv om jeg var i terapi, så var prosessen for å bli bedre veldig sakte. En time i uken å få kontakt med noen, og snakke med noen, er ikke på langt nær nok.

Sitatene som brukes i kampanjen er fra mennesker som har kjent på hvordan det er å bli sittende alene. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

En hemmelighet

Livet endret seg til det bedre da Skåre gjennom tilbud hos Fontenehuset kom seg ut, fikk møtt andre og fylt dagene med en form for aktivitet.

Historier som denne er grunnen til at Else Kåss Furuseth brenner for å ikke bare fjerne stigma knyttet til psykisk sykdom, men å også finne løsninger som faktisk hjelper folk å bli friskere.

– Fontenehuset minner oss på en viktig ting. Og det er at det er veldig mange som faller utenfor. Selv om du er sykmeldt og har lege og psykolog, så er det utrolig mange timer som du skal fylle med en eller annen mening, sier hun.

– Det jeg har skjønt, og som jeg tror veldig på selv, er at selv om du er syk så har du lov til å gjøre friske ting. Og det å være sammen med andre mennesker, og være del av et miljø, er utrolig viktig.

– Jeg vet at veldig mange er alene, og at det er en hemmelighet, sier Furuseth. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

Enormt engasjement

I utgangspunktet skulle vindusaksjonen være i Oslo-bygårder, men fra hele landet har folk meldt sin interesse for å delta.

Det skulle bli langt større enn det organisasjonen hadde sett for seg.

– Fra mitt ståsted ønsket jeg en debatt om innholdet i perioder av livet der vi ikke får til å jobbe eller studere. Jeg klarte ikke å se for meg at det skulle bli så stort engasjement, sier daglig leder Torhild Stimo.

800 «gardiner» er levert hjem til folk. 2600 klistremerker er delt ut, eller ligger på utleveringssteder.

Sjansen er der for at budskapet finnes i et vindu nær deg.