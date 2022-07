Klokken 9.30 starter minnemarkeringen utenfor Høyblokka i Oslo. Der mistet åtte personer livet da bomben gikk av ettermiddagen 22. juli 2011.

– 22. juli er alltid en spesiell dag. Markeringen betyr veldig mye for meg personlig, at vi minnes de som er drept og de som er forandret for alltid. Og at vi prater om dette med ekstremisme og hat, og at vi ikke tolererer det. Det er en viktig påminner, sier leder i 22. juli-støttegruppen, Lisbeth Røyneland.

Røyneland mistet datteren sin 22. juli.

– Livet blir aldri det samme igjen. Vi må finne en måte å leve livet på, livet etter terroren. Det sier Tor-Inge Kristoffersen, nestleder for 22. juli-støttegruppen.

– Det gjør vondt å møte den utryggheten

– Denne sommeren har det gitt inntrykk på meg å møte så mange som fortsatt setter ord på den utryggheten de føler i dag. Og vi lever i dag med et høyt terrortrusselnivå i Norge, det er en realitet vi må ta på alvor.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under minnemarkeringen utenfor Høyblokka i dag.

– Det gjør vondt å møte den utryggheten, men vi må være ærlige og si at slik er det, sa Støre.

Statsministeren sa at trusselen er spesielt stor mot transpersoner, som allerede moter nok av utfordringer i utgangspunktet.

– Slik skal vi ikke ha det i Norge, og vi skal bruke 22. juli, i respekt for de vi mistet, til vende ryggen mot dette, sa han og fortsatte:

– I Norge skal du kunne mene hva du vil, tro på det du vil og elske hvem du vil, innenfor de rammene rettsstaten har satt.

– Vi glemmer dere aldri

Statsminister Jonas Gahr Støre og AUF-leder Astrid Hoem er blant dem som skal holde tale. Det skal også Lisbeth Røyneland og Tor Inge Kristoffersen, leder og nestleder i 22. juli-støttegruppen.

I juni i år ble det nasjonale minnestedet etter 22. juli åpnet.

– Nede ved Utøyakaia strekker 77 søyler seg mot himmelen, samtidig som de speiler seg i vannet. Slik kan vi minnes de umistelige, og reflektere over hva de kunne vært om de fikk lov til å leve, sier Røyneland.

– Det er en dag for å minnes de umistelige, men også å minnes at demokratiet ikke kommer av seg selv. Vi har alle et ansvar for å ikke la hatet vinne. Dere er alltid med oss i hjertene våre, vi glemmer dere aldri.

Leder for 22. juli støttegruppen, Lisbeth Røyneland.

Astrid Hoem, leder i AUF, snakket i sin tale om viktigheten av å bruke frykten etter et terrorangrep som en på påminnelse, og kjemper hardere for det vi har kjært.

– Vi ble alle angrepet der vi kjente oss tryggest. På jobb her i høyblokka, på sommerleir for å forandre verden, på moskeen for å be, på pub for å feire kjærligheten. Selv om målene har vært ulike, så har målet vært det samme. Å skremme oss vekk fra å være de vi er, å drepe oss for å være de vi er, sa Hoem.

Klokken 11 er det lystenning i Oslo domkirke.

Det var totalt 564 personer på Utøya 22. juli 2011. Bilde fra fjorårets markering. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Fra klokken 16 blir det taler og musikkinnslag fra Utøya. Der ble 69 mennesker drept, de fleste av dem ungdommer. Navnene på de døde blir lest opp, etterfulgt av ett minutts stillhet og kransenedleggelse.

Dette skjedde 22. juli 2011 Ekspandér faktaboks Bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya 22. juli 2011 er de verste terrorhandlingene som har skjedd i Norge etter andre verdenskrig. Til sammen 77 personer ble drept, 8 på regjeringskvartalet og 69 på Utøya, der AUF hadde sin årlige ungdomsleir. Anders Behring Breivik fra Oslo stod bak terroren. Han soner i dag en dom på 21 års forvaring. Dette skjedde 22. juli 2011: Klokken 15.25 går en 950 kilo tung gjødselbombe av foran høyblokka i regjeringskvartalet i Oslo. Bomben var produsert og ble plassert i en varebil av Anders Behring Breivik. Åtte personer ble drept og flere skadet. Eksplosjonen førte til enorme materielle ødeleggelser på en rekke bygninger.

går en 950 kilo tung gjødselbombe av foran høyblokka i regjeringskvartalet i Oslo. Bomben var produsert og ble plassert i en varebil av Anders Behring Breivik. Åtte personer ble drept og flere skadet. Eksplosjonen førte til enorme materielle ødeleggelser på en rekke bygninger. Klokken 17.30 får politiet meldinger om skyting på Utøya i Hole kommune. Der har AUF, Arbeiderpartiets ungdomsparti, sin årlige sommerleir. Terroristen kjørte dit og var ikledd en falsk politiuniform. Han påsto at han skulle sjekke sikkerheten på øya etter bombeangrepet i Oslo. Like etter han gikk i land begynte han å skyte mot leirdeltakerne.

får politiet meldinger om skyting på Utøya i Hole kommune. Der har AUF, Arbeiderpartiets ungdomsparti, sin årlige sommerleir. Terroristen kjørte dit og var ikledd en falsk politiuniform. Han påsto at han skulle sjekke sikkerheten på øya etter bombeangrepet i Oslo. Like etter han gikk i land begynte han å skyte mot leirdeltakerne. Klokken 18.34 blir Breivik pågrepet av politiets beredskapstropp. Da har han drept 69 personer, de yngste 14 år. 33 personer har blitt påført livstruende eller alvorlig fysisk skade. Det var totalt 564 personer på øya. Mange har blitt utsatt for en enorm psykisk belastning. Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) holdt en tale på kvelden, der han sa: «Ingen skal få bombe oss til taushet, ingen skal få skyte oss til taushet, ingen skal få skremme oss fra å være Norge». Om kvelden 25. juli fyltes gatene i Oslo opp av mennesker med roser i hendene. Rundt 200.000 mennesker kom til Oslo for å vise respekt og solidaritet. Ved Domkirken vokste et hav med blomster. Lignende markeringen kom til byer og bygder over hele landet. Kilde: Store Norske Leksikon

Begjærte seg løslatt

Terrorangrepene 22. juli 2011 rystet Norge og verden. Totalt 77 personer mistet livet, åtte i eksplosjonen i regjeringskvartalet og 69 på AUFs sommerleir på Utøya.

Den 950 kilo tunge bomben som Anders Behring Breivik lagde og plasserte ut førte til enorme ødeleggelser i Oslo sentrum. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB

Høyreekstreme Anders Behring Breivik planla og utførte terrorangrepene alene. I januar 2022 begjærte han seg løslatt etter å ha sonet minstetiden på ti år i fengsel.

Telemark tingrett konkluderte med at han fortsatt er en fare for samfunnet, og Breivik fikk ikke medhold. I dommen skrev de også at han fremsto som blottet for empati og medfølelse for ofrene.