Du kan måtte vente tre måneder for å få igjen penger for avlyst ferie

Tirsdag sier statsminister Erna Solberg (H) på Dagsnytt 18 at vi ikke kan belage oss på utenlandsreiser den første deler av sommerferien.

– Jeg syns det er litt tidlig å spekulere i alt dette, men sånn som det er i dag tror jeg ikke det vil være mulig å reise til Spania, Frankrike og Italia, fordi de vil slite med sin smitte, sier Solberg.

Men mange nordmenn har allerede bestilt vårens og sommerens utenlandsferie, og ønsker nå å få refundert pengene på pakkereiser.

Om regjeringens forslag om å utvide fristen for tilbakebetaling av kansellerte reiser går gjennom, kan det gå tre måneder før de ser noe til disse pengene.

– Ikke alle har råd til å vente

Forbrukerrådet frykter dette vil gå utover familier som fra før av har en vanskelig økonomi. De vil nå måtte vente enda lengre på å få tilbake pengene for en ferie de ikke får.

Koronapandemien har ført til at mange forbrukere har utestående beløp på opptil 60.000 kroner.

– Ikke alle forbrukere står fritt til å velge når de skal reise på tur, eller har råd til å vente lenge på å få refusjon. Mange forbrukere har også fått en ny økonomisk hverdag, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, forventer at regjeringens tiltak også vil komme forbrukerne til gode. Foto: Annika Byrde / NTB

Virke jubler

Forslaget fra regjeringen skal bidra til å hjelpe en hardt presset reiselivsnæring gjennom koronakrisen. Høringsfristen for forslaget er kun på én dag ettersom regjeringen mener det haster å få fastsatt forskriften. Fristen gikk ut tirsdag.

Forlengelsen av pakkereise­arrangørenes tilbakebetaligns­frist fra to uker til tre måneder skal også gjelde forfalte krav. Forskriften skal dermed få tilbakevirkende kraft.

I tillegg foreslås det å legge til rette for en tilgodelapp-ordning som de reisende frivillig kan godta i stedet for kontant tilbakebetaling.

– Å utsette tilbakebetalings­fristen er helt avgjørende. Uten denne utsettelsen ville vi sett en rekke konkurser like etter påske, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Samtidig håper han ikke den mulige lovendringen blir en hvilepute.

– Uten en kompensasjonsordning for pakkereisearrangørene utsettes bare konkursene. Det er derfor avgjørende at regjeringen raskt legger frem forslag til løsninger, slik Stortinget har bedt om. Jo fortere regjeringen redder pakkereisearrangørene, jo fortere vil folk som har bestilt reiser få tilbake pengene sine.

– Grunnlovsstridig

Forbrukerrådet er derimot ikke like positive til forslaget. De mener forslaget ikke oppfyller vilkårene for tilbakevirkende kraft, og dermed strider mot Grunnlovens paragraf 97.

Forbrukerrådet forventer at regjeringens tiltak også vil komme forbrukerne til gode. I sitt høringssvar understreker de viktigheten av at forbrukerrettighetene respekteres, også i krisesituasjoner.

– I dagens krisesituasjon kreves det at både næringsliv og politiske myndigheter håndterer situasjonen på en måte som ikke rokker ved bærebjelkene i en tillitsbasert markedsøkonomi, sier Blyverket.

I høringssvaret står det også at regjeringen bør se til Danmark og deres løsning der pakkereisearrangører tilbys direkte lån og støtte for å unngå konkurs.

«En slik løsning vil redde reisearrangørene fra konkurser og samtidig sørge for at forbrukerne får pengene sine. Vi finner det overraskende at Regjeringen ikke velger en tilsvarende løsning på den situasjonen som har oppstått», står det i notatet.

Den danske modellen er også noe Virke ønsker.

NRK har sendt spørsmål til Barne- og familiedepartementet om saken. De svarer ikke på påstanden om at endringene strider med Grunnloven, men statssekretær Jorunn Hallaråker Heggelund (KrF) sier de vil gå gjennom uttalelsene fra høringsrunden.

– Regjeringen har den senere tid iverksatt en rekke tiltak for å bedre situasjonen til næringslivet. For å sikre forbrukerne har vi styrket Reisegarantifondet med 300 millioner kroner. Vi ser til ulike løsninger i arbeidet med en mulig midlertidig forskrift etter vi har gått gjennom høringsuttalelsene, skriver hun i en e-post til NRK.