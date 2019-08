Død person funnet i leilighet i Oslo

– Vi anser dette som et mistenkelig dødsfall. Kriminalteknikere er på stedet for å undersøke hva som har skjedd. I tillegg har vi foretatt en rundspørring i området. Foreløpig er det ingenting som tyder på at det har skjedd noe kriminelt, forteller operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NRK.

Ingen er pågrepet, men politiet har innbrakt to personer som de ønsker å avhøre. De to har status som vitner.

Politiet kjenner identiteten til den døde, men ønsker ikke å gå ut med flere detaljer nå. Den døde vil bli obdusert.

Det var vitner som meldte fra til politiet om dødsfallet. De ble varslet rundt klokken 19:30 tirsdag kveld.