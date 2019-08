– Det var jo en tid da man for eksempel kunne reise til Spania og euroen lå på 7-8 kroner. Da var det mye morsommere å handle i utlandet, sier studenten Birgitte, som NRK treffer ved Universitetet i Oslo.

Lektorstudenten er blant dem som nå merker godt at den norske krona ikke er like mye verdt som før.

I sommer fikk nordmenn i utlandet mindre for sine norske kroner enn på minst 20 år, viser en gjennomgang NRK har gjort av valutastatistikk (Euro/NOK) fra Norges Bank.

– Svakere enn noen gang

Kommende vinter blir krona enda svakere, dersom DNB spår rett. Nå venter analytikerne i at en euro vil koste mer enn den noen gang har gjort gjennom historien.

– Vi spår nå en rekordsvak krone før nyttår. Vi ser for oss at krona vil bli svakere enn den var julaften i 2008, og at vi skal se en krone mot euro som kanskje går over 10 kroner og 20 øre, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

- En svakere krone betyr at det blir dyrere for nordmenn i dra til utlandet. Spesielt for dem som reiser til eurolandene, men også for dem som skal til USA og kanskje også Sverige, spår valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets. Foto: Johan B. Sættem

I 2012 kostet en euro langt ned på sjutallet. Østnor tviler sterkt på om vi noensinne vil se åttetallet igjen for den norske krona.

– Nå har jeg lært meg at man aldri skal si aldri i valutamarkedet, men jeg tror det er svært lite sannsynlig. Ting har forandret seg siden den gang. Den nye virkeligheten er en langt svakere oljepris og et lønnsnivå som gjør at vi må ha en svak krone, sier han.

– Valutakurs er viktig for valg av reisemål

Leder Astrid Bergmål i Virke reiseliv har tall som sier at for en av fire så er valutakursen mer eller mindre avgjørende for valg av reisemål.

- Vi ser at destinasjoner som Albania og Tyrkia i år har vært attraktive. Dette er reisemål som er billige for nordmenn å reise til, sier Astrid Bergmål i Virke reiseliv. Foto: PRIVAT

– Folk er opptatt av pris og hva de får for pengene sine. Valuta er viktig, og når man har en svak norsk krone så er det dårlig nytt for dem som selger reiser til utlandet, samtidig som det er godt nytt for norsk reiseliv. Det betyr at veldig mange flere kommer til Norge, fordi det er billigere her, sier Bergmål.

Tilbake på Blindern sier lektorstudent Birgitte at hun er glad i å reise så sant økonomien tillater det. Men hun mener fremtidige reiseplaner kan bli lagt på hylla hvis den norske krona rekker enda kortere når vinteren kommer.

– Jeg hadde nok seriøst vurdert å avlyse en fremtidig reise dersom eurokursen ble ukomfortabel høy. Det handler litt om at det skal være billigere enn det er i Norge, sier hun.

Dette er forutsetningene bak DNBs prognoser om at euroen når 10,20 før nyttår: