Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norsk økonomi ble hardt rammet av koronapandemien, men har likevel klart seg mye bedre enn mange andre land etter den innledende fasen.

Det skriver DNBs meglerhus i en fersk analyse for norsk og internasjonal økonomi som ble lagt fram i dag – som denne gang er illustrert med en branntomt.

– Det er grunn til å tro at boligprisveksten holder seg solid. Det tilsier at Norges Bank går foran de andre sentralbankene, og starter med rentehevinger allerede i starten av 2022, skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i analysen.

Til NRK sier Haugland at siden norsk økonomi ikke så hardt rammet av pandemien som andre land, har sentralbanken mulighet til å jekke opp renta tidligere enn andre.

I sin siste pengepolitiske rapport i juni, la Norges Bank til grunn av første rentehopp vil komme mot slutten av 2022.

Venter at boligprisene stiger mer enn lønningene

Landets største finansinstitusjon venter at prisene på bruktboliger inneværende år stiger med 4,1 prosent, og hele 6 prosent neste år.

Dersom analytikerne får rett i sine prognoser, vil utviklingen i boligprisene stige mer enn dobbelt så mye som lønningene ventes å stige både i år og neste år.

– Høy temperatur i boligmarkedet, som rentekuttene har bidratt til, er en viktig forklaring på hvorfor vi spår at Norges Bank vil bli første sentralbank til å sette opp renta, sier Haugland.

Husholdningene har «spart» 40–50 milliarder på endret forbruksmønster

DNB har også sett på forbruksmønsteret til norske husholdninger før og etter koronakrisen.

Ifølge anslagene har husholdningene spart 50 milliarder kroner på mindre kjøp av tjenester, mens forbruket av varer har økt med 4 milliarder.

– Ifølge våre beregninger overstiger reduksjonen i forbruk langt på vei bortfallet i inntekt som følge av permitteringer og økt ledighet og tilsier at husholdningene har svært god likviditet for tiden, sier makroøkonom Oddmund Berg i DNB.

– Tror Norges Bank blir mer «aggressiv»

Torsdag morgen publiserte Statistisk sentralbyrå nye tall for detaljhandelen, som viser en oppgang på 0,6 prosent fra juni måned.

Endringen er i tråd med det et snitt av ekspertene ventet på forhånd, etter at tallene for juni overrasket med en kraftig oppgang i handelen på nesten 6 prosent.

– Tallene understøtter at Norge ser bedre ut enn de fleste land. Vi tror at Norge blir mer aggressive neste måned, i den forstand at de oppjusterer rentebanen, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank i en kommentar.