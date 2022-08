– Det er noe som har kommet med tiden og en stadig mer kjøpesterk gruppe 50+, kan vi si.

Det sier Magnus Aasen, administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 Innlandet og styreleder i Eiendomsmegler 1-alliansen om fenomenet «Den nye byhytta».

Det er ikke lenger slik at en hytte kun betyr et bitte lite hus på fjellet eller ved sjøen.

– Andre ønsker kanskje et annet tilbud enn å gå på ski eller fiske, og søker mer mot urbane gleder som restauranter, kino, teater og så videre, sier Aasen.

Folk som søker mer mot det urbane, men selv bor på mindre steder, kan derfor ønske å kjøpe seg en leilighet i byen, for å bruke som hytte.

– Noen er kanskje opptatt av å komme nærmere egne barn, som bor i byen, og det er jo knapt om plassen. Da kan det være kjekt å ha et ekstra bosted for noen, når de vil oppholde seg i byen, sier Aasen.

Magnus Aasen, i Eiendomsmegler 1 sier noen søker mer mot urbane gleder som restauranter, kino, teater, o.s.v, når de skal kjøpe hytte. Foto: Eiendomsmegler 1

Aasen sier det gjerne er de mindre leilighetene, som blir brukt som byhytter. Byhytter finnes i de fleste større byene i Norge, men Aasen sier fenomenet er størst i Oslo.

– Den er alltid tilgjengelig

54 år gamle Gro Berg bor på Ørland, og har hatt en leilighet til hyttebruk i Trondheim siden 2004. Hun og familien kjøpte leiligheten i forbindelse med at de var ferdige med å betale på huslånet.

– Og så tenkte vi at hytte er jo fint, sier Berg.

Berg og mannen bor på landet, men er oppvokst i byen. Familien ønsket å benytte mulighetene byen byr på.

– Mannen min er veldig interessert i klassisk musikk, så da tenkte vi at en hytte i Trondheim er fint for å kunne få med oss konserter, byliv og teater, og litt sånne ting, sier Berg.

Gro Berg fra Ørland har sammen med familien hatt en leilighet i Trondheim som hytte siden 2004. Foto: Privat

Alle forestillinger og konserter er ferdig sent på kveld, og da er det ikke mulig å ta hurtigbåten hjem fra Trondheim for Berg og familien.

– Da må man kjøre bil, og det er ikke alltid like artig å kjøre bil ti mil etter man har vært på konsert, så da hadde vi lyst på hytte i byen, sier Berg.

Berg sier en av grunnene til at de er så fornøyde med byhytta, er at den alltid er ledig, til forskjell fra for eksempel hotell.

– Den står alltid der, den er alltid tilgjengelig. Plutselig så reiser vi på en bytur, og da vet vi at har mulighet til å overnatte, hvis vi føler for det. Også er det ikke til å stikke under stol at det er litt pengeplassering også. Det er en måte å spare på, sier Berg.

En glidende overgang

Trenden med at folk kjøper hytte i byen for å bruke som leilighet, er noe Eiendomsmegler 1 har merket de siste årene.

– Jeg tror det har vært en glidende overgang. Mange har sett på det som en investering og sparing, kanskje opp mot egne barn og et studieliv i byen. Så har man etter hvert sett at man kan overta leiligheten selv, og bruke den som et fristed i byen, når den unge flytter ut og starter med egen etablering, sier Aasen.

Samtidig gjorde pandemien at reisevanene til nordmenn endret seg.

– Usikkerheten som er i verden nå, gjør nok også at mange ser det som kanskje tryggere å orientere seg litt mer mot investeringer i eget land, i stedet for å kanskje investere i utlandet eller lengre vekk, sier Aasen.

– Har denne trenden noe å si for boligmarkedet?

– Ja, det vil jeg tro at den har. Det blir jo flere om beinet. Det er klart at en hytte i byen ikke blir brukt like mye som en bolig, så det vil jo selvfølgelig medføre at det står flere tomme senger i byene, og det gjør at etterspørselen øker og tilbudet blir mindre, sier Aasen.

Et presset boligmarked

Erlend Eide Bø, boligforsker i Statistisk sentralbyrå (SSB) sier man ikke har så gode tall for hvem som kjøper hytter og hvem som kjøper utleieboliger. Bø kan derfor ikke si om det er noen trend eller økning i folk som kjøper byhytter.

– Hvis det er slik at flere kjøper leilighet i byene for å bruke som hytte eller fritidsbolig, hvordan kan det påvirke boligmarkedet?

– Det er sånn at en byhytte, kunne blitt brukt som bolig av andre. Man kan anta at det vil være mest vanlig å bruke en mindre leilighet som hytte, fordi det er dyrt å kjøpe i byene. Dermed er det trolig leiligheter som enten kunne vært brukt av relativt unge kjøpere eller som kunne vært utleid, sier Bø.

Etterspørselen fra hyttekjøpere vil da øke konkurransen for de små leilighetene, forklarer Bø.

– Men samtidig er det grunn til å tro at kjøp av byhytte ikke er så attraktivt i pressede områder. De som kjøper hytte er trolig mer prissensitive enn de som skal bo, sier Bø.

Erlend Eide Bø, boligforsker i Statistisk sentralbyrå (SSB) sier, man kan anta at etterspørselen etter byhytter vil øke konkurransen for de små leilighetene. Foto: SSB

Bø sier det er et stort press i boligmarkedet i det fleste store byene i Norge.

– Det har vært rask prisvekst over de senere årene. Under pandemien var ikke utleiemarkedet så presset, men nå er det igjen stor mangel på leieboliger, ettersom studenter og utenlandske arbeidstakere kommer tilbake igjen, sier Bø.

Samtidig kan det hende at rentehevingen vil redusere denne etterspørselen på sikt, påpeker Bø. Det kan også bety at man får mer igjen for å leie ut, enn det man fikk før.

– Det vil nok trolig dempe etterspørselen etter byhytter, sier Bø.