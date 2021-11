Den britiske kongefamilien angriper BBC

Kongefamilien i Storbritannia pleier ikke å kommentere hvordan de blir omtalt i pressen.

Men temaene i BBCs nye dokumentar The Princes and the Press, har tydeligvis fått det til å koke i de rojale gemakker.

I en felles uttalelse uttrykker de skuffelse over BBC. Mer om dette senere.

Vanskelig forhold til pressen

For BBC-dokumentaren handler om det kompliserte forholdet prins William og prins Harry har til pressen.

Særlig Harry er kjent for å ha et vanskelig forhold til journalister, som han klandrer for morens død.

Prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris i 1997 i et forsøk på å slippe unna innpåslitne pressefotografer.

Før ulykken hadde hele familien i årevis levd med pressens dekning av det ulykkelige ekteskapet mellom prins Charles og prinsesse Diana.

Prins William og prins Harry møttes i London 1. juli 2021, for å avduke en statue av deres mor prinsesse Diana. Foto: POOL / Reuters

Samtidig er både prinsene og kongefamilien ellers avhengig av pressen for positiv omtale.

I BBC-dokumentaren kommer det frem påstander fra journalister om at man i det skjulte flere ganger har fått informasjon fra kongelige kilder.

Negative historier om medlemmer av kongefamilien kommer ifølge dokumentaren i flere tilfeller fra personer knyttet til andre deler av kongefamilien.

Det har vært flere lekkasjer om at forholdet mellom prins William og prins Harry skal være anstrengt.

Samtidig har prins Harry selv rykket ut i pressen og beskyldt både pressen og kongefamilien for å behandle hans kone Meghan dårlig.

Prins Harry og hans kone Meghan ble så lei av livet i den britiske kongefamilien at de flyttet til USA. Her på Global Citizen Live Concert i Central Park i New York i september. Foto: CAITLIN OCHS / Reuters

Skuffet

I en uttalelse som ble gitt til BBC og vist på slutten av den første episoden av dokumentaren mandag kveld svarer følgende den britiske kongefamilien følgende:

«En fri, ansvarsfull og åpen presse er av avgjørende viktighet for et sunt demokrati. Likevel er det for ofte overdrevne og gale påstander fra anonyme kilder som fremstilles som fakta, og det er skuffende når noen, deriblant BBC, gir dem troverdighet.»

Uttalelsen kommer fra de tre kongelige husholdningene Buckingham Palace, Kensington Palace og Clarence House.

Det vil si at uttalelsen er på vegne av dronning Elizabeth, prins Charles og prins William.

Kritikken mot BBC er bredt omtalt i britiske medier som Independent, ITV, Sky News og også i BBC som tilbakeviser kritikken.

Allmennkringkasteren svarer at programmet handler om hvordan journalistikk om kongehuset blir bedrevet, og at de har intervjuet et bredt spekter av journalister med TV- og avisbakgrunn.

Det kommer også frem at de kongelig er blitt utsatt for tvilsomme metoder, som telefonavlytting av en av prins Harrys tidligere kjærester.

Fortsatt jaget av fotografer

Kongefamiliens overhode dronning Elisabeth har etter råd fra sine leger tatt det med ro den siste tiden, og har ikke hatt noen offentlige oppgaver.

Britene er bekymret for hvordan det egentlig står til med den 95 år gamle monarken.

Men i likhet med prinsesse Diana er dronningen, syk eller sliten, fremdeles et yndet fotoobjekt for fotografer med lange linser.