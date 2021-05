William og Harry med krass kritikk av BBCs skandale-intervju

– Det gjør meg utrolig trist å vite at feilene BBC gjorde sterkt bidro til hennes frykt, paranoia og isolasjon som jeg husker fra hennes siste leveår, sier prins William i en uttalelse.

Det var i 1995, kort tid før hun døde, at moren prinsesse Diana ble intervjuet av BBC. Intervjuet skulle i lang tid få kritikk fra hennes familie.

De mente det var gitt på falske premisser. I intervjuet fortalte Diana om sitt ulykkelige ekteskap og prins Charles forhold til Camilla.

Hun fortalte også om ensomhet, sin egen utroskap og at hun slet med bulimi.

Prinsesse Diana var gift med den britiske tronarvingen prins Charles fra 1981 til 1996.

Britiske avisforsider dagen etter at intervjuet med prinsesse Diana gikk på BBC. Foto: Martin Cleaver / AP

Vil at intervjuet aldri vises igjen

De møttes da hun var 16 og han var 29. Kort tid etter skilsmissen, i 1997, døde hun i en bilulykke.

I går kom beklagelsen fra BBC. En uavhengig gransking slo fast at journalisten Martin Bashir brukte uhederlige metoder for å få Diana til å fortelle om det trøblete ekteskapet.

– Jeg mener dette Panorama-programmet ikke er legitimt og aldri bør vises igjen, sier prins William videre.

Til BBC sier han at noe av det som gjør han mest trist, er at moren aldri fikk vite at hun var blitt ført bak lyset.

Og klandrer en giftig mediekultur for hennes død. Også lillebroren prins Harry har uttalt seg i kjølvannet av unnskyldningen til BBC:

– Moren vår mistet livet på grunn av dette, og ingenting endret seg. Ved å beskytte hennes ettermæle, beskytter vi alle, og opprettholder verdigheten hun hadde da hun levde, sier Harry.

Diana, Harry, William og prins Charles i 1995. De skilte seg året etter. Foto: Johnny Eggitt / AFP

Forteller om psykiske lidelser og rusbruk

William og Harry var 12 og 15 år da moren døde. De har flere ganger tidligere snakket om psykisk helse, og viktigheten av åpenhet rundt temaet.

De to unge prinsene i begravelsen til prinsesse Diana i 1997. Foto: Str New / Reuters

I et nytt intervju med Oprah Winfrey åpner imidlertid Harry seg enda mer enn han har gjort tidligere, om tiden etter Dianas død og om da han var yngre.

Intervjuet i Winfrey og prins Harrys felles nye serie «The me you can't see» er omtalt av en rekke utenlandske medier.

Ifølge People sier Harry at han i ungdomstiden ikke ble oppmuntret til å snakke om sin psykisk helse.

Og at det var kona, Meghan Markle, som oppfordret han til å søke profesjonell hjelp.

– Jeg var villig til å drikke, jeg var villig til å ta narkotika, jeg var villig til å prøve å gjøre tingene som gjorde at jeg ikke måtte føle meg som jeg følte meg, sier Harry.

Videre forteller han om panikkanfall og angst når han måtte gjøre kongelige oppgaver:

– Før jeg hadde dratt hjemmefra rant svetten, pulsen min var... jeg var i «fight or flight mode». Panikkanfall, alvorlig angst. Så 28 til 32 var et mareritt i mitt liv, sier Harry.