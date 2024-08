Brenna ber foreldrene ta tak for å få unge i jobb

– Jeg tror apparatet vårt kan gjøre en stor jobb, men jeg tror også foreldrene kan være tettere på ungdommene sine, sier arbeids- og inkluderingsminister, Tonje Brenna (Ap).

Andelen unge voksne som hverken er i jobb eller utdanning, øker.

I overkant av 111.000 personer mellom 20 og 29 år sto helt utenfor både utdanning og arbeidsliv ved utgangen av 2023. Det er 16 prosent av denne gruppen. Det viser nye tall fra Nav.

– Dette er ikke en pekefinger til foreldrene, men en påminner om at vi er viktige rollemodeller for barna våre, også når de blir litt eldre, sa Brenna til NRK.

Første gang utenforskapet øker

Økningen i 2023 er første gang andelen i utenforskap blant folk i 20-årene øker siden Nav startet å måle.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte peker særlig på psykisk uhelse som et voksne problem blant de unge.

– Det er noe vi og arbeidsgivere i Norge må jobbe hardt for å snu. Mer enn noen gang trenger vi arbeidskraften de unge kan tilby. Vi vet at det er mange i denne gruppa som både kan og vil jobbe, og vi må sørge for at de får muligheten, sier han.

Brenna deler Holtes bekymring.

– For mange står utenfor arbeidslivet, og slik har det vært over tid. Det må vi klare å gjøre noe med. Det er negativt for den enkelte og negativt for landet. Derfor er jeg opptatt av at vi får flere i arbeid og færre på trygd, sier hun.

NAV-direktør Hans Christian Holte. Foto: William Jobling / NRK

Ber foreldrene ta ansvar

Brenna forteller at regjeringen har satt inn flere tiltak for å få unge i jobb, men at apparatet kanskje ikke strekker langt nok.

– Mitt klare inntrykk er at unge vil jobbe og fullføre videregående, men mange trenger litt hjelp for å komme i gang, sier hun og appellerer til foreldrene:

– Som foreldre må vi motivere til å fullføre videregående, til å ta en deltidsjobb ved siden av skolen og ikke minst komme i gang med jobbsøking om poden fortsatt bor hjemme og ikke har startet med det.

Brenna påpeker at dette ikke er en pekefinger mot foreldrene.

– Men en påminnelse om at vi har viktige roller å spille for våre barn, selv når de har blitt eldre.

Tonje Brenna mener flere må ut i arbeid. Foto: NTB

Mener utenforskap går i arv

Simen Markussen er økonom og leder Frischsenteret ved Universitetet i Oslo. Han sier utenforskap ofte går i arv, og at problemene kan starte allerede i ungdomstiden.

– I økende grad er det sånn at utenforskapet er konsentrert om personer som har vokst opp i de fattigste hjemmene med foreldre som heller ikke har en sterk tilhørighet til arbeidsmarkedet, forklarer han.

Legger frem tiltak

Brenna sier regjeringen har lagt frem flere tiltak for å få utenforskapet blant de unge ned og at flere tiltak er på vei.

Også NAV-direktør Holte sier de forsøker å endre seg for at flere skal komme seg ut i arbeid.

– Vi forsøker å være lengre til stede på arbeidsplassen, se på hvilke tiltak vi kan bidra med, for at folk skal virkelig komme inn i arbeidslivet og så bli der. Det er en dreining fra tidligere hvor vi kanskje jobbet mer internt i Nav, og så slapp folk videre til arbeidslivet og ønsket lykke til.