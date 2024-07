Fra ledig til leder på under to måneder

Saken oppsummert Yassir Allami, en 42-åring fra Tønsberg, gikk fra å være arbeidsledig til å bli trafikkleder på under to måneder.

Allami, som kom til Norge som flyktning fra Irak i 2008, hadde slitt med å komme tilbake i arbeidslivet etter å ha tatt en pause for å ta vare på barna sine.

Han fikk jobben gjennom et spesielt prosjekt der Nav samarbeidet med arbeidsgiveren før stillingen var på plass.

Av 11 aktuelle kandidater som Nav fant for Unibuss, fikk fem jobb, inkludert Allami.

Han er nå ansvarlig for 90 busser fra hovedkontoret til Unibuss i Tønsberg og stortrives i jobben.

Allami drømmer nå om å kjøpe et hus til familien. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Arbeidsledigheten har økt siden siste halvdel av 2023 og Nav anslår at ledigheten vil fortsette å øke i tiden som kommer.

Yassir Allami fra Tønsberg har lenge vært en del av denne statistikken, men i vinter ble det helomvending for 42-åringen.

Rykket fort opp i stilling

Yassir Allami kom til Norge i 2008 som flyktning fra Irak.

I 2015 sluttet han å jobbe for å ta vare på barna sine. I ettertid har det vært tøft å komme seg tilbake i arbeidslivet.

Men han ga aldri opp håpet.

Tidligere i år løsnet det skikkelig. På under to måneder gikk han fra å være arbeidsledig til å bli trafikkleder.

– Jeg elsker å jobbe med mennesker, sier 42-åringen. Foto: Robert Hansen / NRK

Nå passer han på 90 busser fra hovedkontoret til Unibuss i Tønsberg og stortrives i jobben.

Allami mener at folk selv må ta tak i livet sitt, dersom de ikke har jobb.

– Jeg gjorde alt. Jeg ringte venner. Jeg ringte Nav. Det handler om å være motivert, og si til seg at «det er nok nå», sier han, og klapper hardt i hendene for vise hva han mener.

– Det er du som forandrer livet ditt. Men Nav kan hjelpe deg, slik de gjorde med meg, legger han til.

Bedriften kom til Nav

I mai i år var det rundt 123.000 personer uten jobb i Norge, noe som tilsvarer 4,1 prosent av arbeidsstyrken.

Hva er arbeidsledighet? Å være arbeidsledig er ikke bare å være uten jobb. For å bli definert som arbeidsledig må man: Ikke ha jobb

Prøve å få seg jobb

Være tilgjengelig for å begynne å jobbe De fleste som ikke jobber er ikke arbeidsledige, men studenter, skoleelever, pensjonister eller uføre. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Allami fikk jobb gjennom et spesielt prosjekt, for Nav samarbeidet med arbeidsgiveren før stillingen var på plass.

Unibuss ønsket motiverte arbeidssøkere, og Nav fant 11 aktuelle kandidater. Av disse fikk fem jobb, blant annet Allami.

Ismahen Szczepaniak i Nav Tønsberg roser Yassir Allami. Foto: Robert Hansen / NRK

– På rekordtid fikk han kurs, førerkort klasse D og jobb hos Unibuss, forteller Ismahen Szczepaniak i Nav Tønsberg.

Hun mener 42-åringen er et forbilde for andre som søker jobb.

Personalleder Caroline Kristiansen i Unibuss er også full av lovord.

– Dette er et skikkelig kinderegg: Yassir får jobb, Nav får folk ut i arbeid og vi får en dyktig bussjåfør, sier hun.

– Hva synes du om prosessen rundt Yassir?

– Å se utviklingen fra det første speedintervjuet og fram til i dag har vært kjempefint.

Personalleder Caroline Kristiansen i Unibuss og Yassir Allami. Foto: Robert Hansen / NRK

Økende arbeidsledighet

Prosjektet i Tønsberg er en av flere grep Nav har tatt for å få folk raskere ut i jobb sier Ole Christian Lien som er avdelingsdirektør kunnskapsavdelingen i Nav.

I Sarpsborg har Nav et tett samarbeid med Quality Hotel om arbeidskraft, og i Trondheim er det etablert et mentorprogram i samarbeid med den lokale næringsforeningen. Et annet eksempel er et samarbeid med Aker Solution om kvalifisering av sveisere som har flyktet fra Ukraina.

Den siste prognosen til Nav viser at arbeidsledigheten vil bli litt høyere i tiden som kommer.

– Til tross for den økende arbeidsledigheten er den likevel lav sett i et historisk perspektiv, og det er fremdeles mangel på arbeidskraft. Særlig i helseyrkene og ulike typer fagarbeidere.

Ole Christian Lien er avdelingsdirektør kunnskapsavdelingen i Nav. Foto: NAV

Drømmer om hus

Yassir Allami er overlykkelig over det nye livet sitt.

– Jeg elsker jobben min, for her kan jeg jobbe med mennesker. Jeg er veldig fornøyd.

– Hva er drømmen din?

– Målet mitt er kjøpe hus til barna mine. Det tror jeg blir mulig nå, sier han.