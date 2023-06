Brann i Oslo sentrum

Det var like etter klokken 18.00 at politet fikk melding om kraftig svart røyk fra taket på Grensen, og at det trolig var snakk om brann på en takterasse.

– Det er åpne flammer på taket, og massiv røyk fra stedet. Beboere og andre i området bes om å trekke unna røyken, lukke vinduer, og skru av ventilasjonsanlegg. Nødetatene er på stedet. Det jobbes med å få oversikt og kontroll på situasjonen, opplyste operasjonsleder Alexander Østerhaug like før klokken 18.30.

Brannvesenet jobber med å få kontroll på brannen. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Bilder fra NRKs journalister viste sort røyk som vellet ut av et område i Oslo sentrum.

Mange skuelyste har samlet seg i gatene.

Rundt klokken 18.30 hadde røyken endret farge fra svart til hvit.

Politiet melder på Twitter klokken 18.51 at brannvesenet jobber med slukkeinnsats på taket.

– Flammmene er i ferd med å bli slått ned, skriver de.

Klokka 19.07 melder brannvesenet at de har mange ressurser i innsats og at brannen er delvis under kontoll.

– Vi vil bli på stedet i lang periode, opplyser de videre.

Uklar årsak til brannen

Årsaken til brannen er foreløpig uklar, og politiet har ikke mottatt informasjon om personer er kommet til skade.

De jobber med å evakuere personer i bygget, og tilstøtende bygg.

Politiet ber folk holde seg unna området hvor brannmannskapene jobber. Foto: Bjørne Østrem Djukastein / NRK

Det er ifølge politiet ingen registrerte beboere på adressen og den disponeres trolig kun som næringseiendom.

– Det vil bli opprettet vide sperringer i området, og kvartalet rundt, opplyste operasjonsleier Østerhaug.

Politiet ber personer og kjøretøy om å holde seg unna innsatsområdet til nødetatene.