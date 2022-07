Brann i gartneri i Kongsvinger - 18 boliger ble evakuert

Politiet hadde evakuert og sperret av et større område, på grunn av gassfare knyttet til gassflasker i det brennende bygget.

Klokken 23.16 meldte politiet at brannvesenet har kontroll på brannen, og at det ikke lenger var fare for spredning.

– Det er fortsatt pågående slukning, men brannvesenet sier de har kontroll og har fått ned varmen. Det skal være mindre fare for spredning, sa operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt.

Senere fikk de evakuerte beskjed om at de kunne reise hjem.

Gassflaske eksploderte

Brann, politi og ambulanse rykket ut. De fikk bistand fra kommunen for å evakuere beboere inn i samfunnshuset. Totalt ble18 boliger evakuert.

Store flammer stod opp fra bygget, og vitner sa til NRK at de hadde hørt flere smell etter at brannen brøt ut.

– Evakueringen er på bakgrunn av gassflasker i næringsbygget. Én har eksplodert, men det skal være én til i bygget, sa operasjonsleder Solberg.

Området runst gartneriet ble sperret av med en sikkerhetsmargin på 300 meter.

Politiet fryktet ikke at det skulle være mennesker inne i bygningen. Det var klokken 22.19 politiet fikk melding om brannen.

Politiet har sperret av et større område. Foto: Ann Kristin Mo / NRK

– Nødetatene rykket ut til stedet, det er full overtenning. Nå jobber vi med evakuering av nærliggende boliger. Det er fare for spredning til nærliggende bygninger, sa operasjonsleder Øyvind Bakken i Innlandet politidistrikt til NRK ved 22.45-tiden.

Like før midnatt sa politiets innsatsleder på stedet at gartneriet er nærmest nedbrent og totalskadet, men at brannvesenet har klart å redde hovedhuset.

– Brannårsaken er foreløpig ukjent, sa innsatsleder Håkon Beck.