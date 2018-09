Børs varsler grep etter den norske milliardsmellen

I går ble det kjent at den kjente finansmannen og kraftspekulanten Einar Aas høyst sannsynlig er personlig konkurs etter at et gigantveddemål på strømprisene i Tyskland og Norden slo feil.

Da han ikke selv umiddelbart kunne dekke tapet, måtte den nordiske Nasdaq-børsens sikringsfond trå til med over en milliard kroner. Dette må så fondets medlemmer fylle opp igjen. Blant annet må Statkraft, BKK, Equinor, Fortum, Hydro og DNB spytte inn penger.

BKK krever sågar granskning etter at handlene til Einar Aas påførte børsen milliardtap.

Nå varsler Nasdaq OMX Nordic selv at børsen vil ta grep.

I en pressemelding skriver børsen at man blant annet har økt marginkravene, det vil si sikkerhetsmarginene investorene må ha når de handler.

Man har i tillegg eksplisitt økt marginkravene når det gjelder «spreads», altså den type veddemål som Einar Aas tapte på.

Dessuten varsler børsen en ekstern gjennomgang av egne prosedyrer og risikohåndtering.