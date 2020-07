FHI har varslet Regjeringen om smitteøkning i Belgia: Kan bli rødt fra fredag

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Antallet smittede av covid-19 i Belgia de siste 14 dagene per 100.000 har passert 29,1 ifølge det europeiske smittevernsenteret ECDC.

Det er langt over grensen FHI har satt for å regne et land som «rødt» for reisende. Den er på 20.

Beslutning mot slutten av uka

– Derfor varsler vi allerede nå at Belgia kan komme til å bli markert som rødt i oversikten over land som krever karantene ved innreise til Norge, sier overlege Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet.

Flere andre land ser nå en bekymringsverdig økning i smitten. Også Tsjekkia ligger over grensenivået på 20. (Les mer om det nederst i saken).

Ifølge en ny pressemelding fra Folkehelseinstituttet, har de varslet Regjeringen om den sterke økningen i Belgia, og Regjeringen vil komme med en endelig beslutning «mot slutten av uka».

Helsedirektoratet har nå sendt en SMS til alle nordmenn som befinner seg i Belgia. Det dreier seg om 700 til 800 personer, opplyser Helsedirektoratet til NRK.

Med det kan Belgia nå gå samme vei som Spania og Andorra, som gikk over til rød status på fredag sist uke.

Ser mørkt ut

Det ser mørkt ut for dem som hadde planlagt reise til Belgia. Ifølge Belgias folkehelseinstitutt, Sciensano, er smittetallet enda høyere enn det ECDC oppgir, nemlig på 30,2 per 24. juli.

Fra 19. juli til 24. juli økte tallet fra 18,2 til 30,2. Med andre ord, en økning på hele 12 smittede per 100.000, på seks dager.

Allerede på søndag sa FHI til NRK at de vurderte å varsle om en endring til rød status til uka.

Hvis endringen blir en realitet på fredag, vil reisende som kommer tilbake fra Belgia etter fredag midnatt bli pålagt 10-dagers karantene.

Demonstrasjoner preget Tsjekkia i juni. Demonstrantene vil at sittende statsminister Andrej Babis skal gå av som følge av håndteringen av koronakrisen i landet, som de mener er dårlig. Foto: DAVID W CERNY / Reuters

Tsjekkia har også passert «rødt nivå»

Pressemeldingen fra FHI omhandler kun Belgia. Men også Tsjekkia, som nå er «grønt», har passert grensen på 20.

Ifølge ECDC er smittetallet der på 21,4 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

I tillegg er det urovekkende trender i Østerrike og Frankrike. I Frankrike er smittetallet på 15, mens det er på 19,1 i Østerrike. Tallene har økt betraktelig de siste ukene.

Boris Johnson advarte i dag mot en ny smittebølge i Europa, under et besøk i Nottingham. Også Storbritannia har sett en økning i antall nye smittetilfeller den siste tiden. Smittetallet i landet ligger nå på 15,0 ifølge ECDC. Foto: POOL / Reuters

Boris Johnson advarer mot mulig ny bølge

Storbritannias statsminister Boris Johnson advarer i dag om at det er «urovekkende tegn til en ny smittebølge i Europa».

Sist helg besluttet han og den britiske regjeringen også å innføre karantene for reisende fra Spania.

– Det vi må gjøre er å handle raskt og avgjørende der vi tror risikoen begynner å stige igjen, sier statsministeren til Sky News i dag.