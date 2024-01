Rentegapet øker: – Utfordring at vi som kunder må presse bankene

Bankene har tjent store summer på å sette opp renten raskere på boliglånet enn kundenes sparekonto.



I november fortsatte bankrentene å øke, men gapet mellom renten på sparekontoen og boliglånet fortsatte, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB):

Boliglånsrenten økte i snitt med 0,21 prosentpoeng til 5,68 prosent.

Renten på sparekontoene økte i snitt med 0,17 prosentpoeng til 2,78 prosent, viser statistikken.

Renten for sparepengene på sparekontoen er altså under halvparten av renten kunden må betale på boliglånet.

– SSBs tall bekrefter det Forbrukerrådet har sett de siste årene. Bankene øker utlånsrentene raskt, men bruker lang tid på å heve innskuddsrentene, sier forbrukerpolitisk direktør Fredrik Färber i Forbrukerrådet.

FØLG MED: Fredrik Färber, forbrukerpolitisk direktør i Forbrukerrådet, sier man som forbruker følger ekstra med.

– Har du en buffer- eller sparekonto får du dermed ikke alltid fordelen av at rentene øker. Derfor er det nå viktig å sjekke hva slags rente du har på både lånet og buffer- eller sparekontoen, sier han.

Han mener gapet viser at kundene kan gå glipp av fordeler hos banken hvis de ikke passer på.

– Det er helt klart en utfordring at vi som kunder må presse bankene for at de skal gi oss bedre rente.

Enorme forskjeller i rente mellom bankene Ekspander/minimer faktaboks Innskuddsrenten hos bankene kan variere voldsomt. På de fleste brukskontoer er renten 0 prosent, men en god sparekonto kan gi kundene rente på 5 prosent, ifølge Finans Norge. – Et raskt søkt i dag viser at de beste innskuddsrentene ligger rundt 5 prosent. Det er oppsiktsvekkende bra når utlånsrenten ligger fra 5,3 prosent, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør Finans Norge. Forbrukerpolitisk direktør, Fredrik Färber, i Forbrukerrådet sier at selv om levekostnadene øker og renta er rekordhøy, har nordmenn sparepenger. – I dyrere tider som nå er det en god grunn til at vi som forbrukere følger ekstra med på hvordan rente vi har på både lån og innskudd, sier Färber. Både Forbrukerrådet og Finans Norge har oversikt over rentenivået i norske banker. – Vårt råd er å ringe eller sende en e-post til banken din dersom din bank ligger langt nede på lista. Ofte vil de gi bedre rentebetingelser til kunder som tar kontakt, sier Färber.

Overskudd til banknæringen

Det meste av de pengene bankene låner ut, kommer fra lån bankene har i det proffesjonelle pengemarkedet. Renten i dette markedet påvirkes av Norges Banks styringsrente. Siden Norges Bank har satt opp styringsrenten kraftig de siste årene, må bankene betale mer for å få tak i penger.

Men bankene betaler kundene langt dårligere for sparepengene deres. De fleste brukskontoer har heller ikke rente i det hele tatt.

Det betyr at bankene får tak i penger billig, og låner ut penger til bolig med dobbel så høy rente som på sparekontoene i snitt.

Differansen mellom bolig- og sparerente har gitt voldsomme overskudd i banknæringen i fjor.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 4 % 4,5 % Prognose Norges bank

– Bankenes lønnsomhet er for tiden god

Bankene har økt inntjeningen voldsomt etter renteoppgangen startet fra Norges Bank i 2021. Årsaken er at forskjellen mellom boliglånsrenten og renten kundene får har økt kraftig.

LØNNSOMHET: Informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi, sier at lønnsomheten til bankene for tiden er god. Foto: Kilian Munch / Pressebilde

Bankene tar altså mer penger fra kundene i renter enn de gir kundene som setter penger inn i banken.

– Bankenes lønnsomhet er for tiden god, men den varierer med utviklingen i norsk og internasjonal økonomi. Under pandemien var lønnsomt svakere. På lang sikt er bankenes lønnsomhet på nivå med lønnsomheten i vanlige foretak, sier informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi.

Rentekalkulator Kalkulatoren bruker formel for annuitetslån for å beregne dine månedlige kostnader. Her brukes nominell rente. Det vil si at det vil komme ett transaksjonsgebyr i tillegg som vil variere fra bank til bank. Dagens rente er hentet fra DNBs boliglånsrente for unge, og ulike banker vil ha ulik rente. Tallene som oppgis her vil derfor bli omtrentlige for deg. Månedlige utgifter er renter og avdrag samlet. Les mer om kilder og forbehold her. Se hvor mye du må betale hvis renta øker. Rente 5 % 5,4 % 5,7 % Prognose 2024 6 % 7 % Ditt lån Nedbetalingstid nå Månedlige utgifter 18 783 kr Økte renteutgifter 823 kr Det vil si en total utgift på 18 783 kroner i måneden, som betyr 823 kroner mer i ekstra renteutgifter enn det du betaler i dag. Renteutgifter er det du må betale ekstra når renta øker fra dagens rente på 5,24%

Mener bankene ikke trenger folks penger som før

Innskuddsrentene er en av grunnen til at bankene har tjent mer enn de pleier gjennom 2023, og ikke utlånsrentene, ifølge Staavi.

– Med andre ord: De med god økonomi og bankinnskudd har fått mindre renteøkning på sparepengene sine enn det som følger av renteoppgangen fra Norges Bank, sier han.

Staavi sier det er en todelt forklaring på dette. Den første er at høy sparing under pandemien gjorde at bankene hadde store innskudd da Norges Bank begynte å sette opp renten for å bekjempe inflasjonen.

Den andre delen av forklaringen er at da falt også etterspørselen etter lån.

– Kombinasjonen gjør at bankene i mindre grad trenger å tiltrekke seg innskudd for å ha penger som de kan låne ut. Dermed øker de ikke rentene på innskudd like mye som de ville gjort om behovet for innskudd var større, sier Staavi.