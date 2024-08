Advarer om at terroralarmen blinker rødt igjen

Da politiet raidet huset til 19-åringen forrige uke fant de kjemikalier, macheter og utstyr til å lage bomber.

Østerriksk politi mener tenåringen planla et selvmordsangrep utenfor en Taylor Swift-konsert i Wien. En 17- og 18-åring er pågrepet i samme sak, mens en 15-åring ble avhørt.

Det myndighetene mener var et terrorplot passer inn i et bilde flere eksperter og sikkerhetstjenester nå advarer mot.

Skjerpet trussel

Da terrorgruppa IS ble nedkjempet i 2019 og mistet de siste landområdene sine i Syria og Irak, håpet mange i Europa at kampen mot dem var et tilbakelagt stadium.

På midten av 2010-tallet hadde blodige IS-angrep rystet byer som Paris, Manchester og Brussel, men fra 2017 pekte pilene rett vei.

SORG: Folk trøster hverandre utenfor konsertlokalet Bataclan i Paris. 130 personer ble drept i en serie angrep i november 2015. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Siden den gang har trusselen fra ekstreme islamister fått mindre oppmerksomhet.

Krigen i Ukraina, høy spenning i Midtøsten og trusselen fra Kina og Russland har vært viktigere.

De siste årene har mange trodd at terrortrusselen har forsvunnet, sier BI-professor og sjefsforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Men for oss som følger med på trusselen fra dag til dag, ser vi at det er en høy aktivitet.

Forskeren har i en årrekke kartlagt terror og terrorplott i Vest-Europa. Nå ser han en urovekkende utvikling.

– Trusselen fra ekstreme islamister i Europa i dag vil jeg si er skjerpet. Det er flere hendelser og økt alvorlighetsgrad, sier Nesser.

Se graf lenger ned i saken.

Han trekker frem flere trender:

Tenåringer blir rekruttert inn i svært alvorlig terroraktivitet

Kvinner er mer involvert enn tidligere

Angripere i Europa blir fjernstyrt fra Afghanistan og andre krigssoner

EKSPERT: Petter Nesser er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han satt også i den regjeringsoppnevnte Ekstremismekommisjonen. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

IS-K er snakkisen

I slutten av juli fikk sikkerhetsrådet den siste rapporten fra ekspertgruppen som følger og beskriver trusselen fra IS på vegne av FN.

– Terrortrusselen har økt i Europa. Medlemslandene vurderer at IS-K representerer den største eksterne terrortrusselen mot kontinentet, står det i rapporten.

Den islamske staten i Khorasan (IS-K) er den regionale avdelingen til IS i Afghanistan.

IS-K og Taliban er bitre fiender, men Taliban har ikke klart å holde gruppen under kontroll. De har gjennomført store angrep i Afghanistan, Iran og Moskva.

BRUTALT: I mars ble 140 personer drept da jihadister skjøt seg gjennom konsertarenaen Crocus og satte fyr på den. Foto: STRINGER / AFP

Terrorforsker Petter Nesser sier at IS-K har vært en «snakkis» i etterretnings- og forskermiljø.

– I det siste har det kommet hendelser som gjør at bekymringen rundt gruppa ser ut til å stemme, sier Nesser.

Han forteller om avslørte terrorplaner både i Tyskland og Frankrike som er direkte knyttet til IS-K.

– Vi ser fjernstyring av terrorister, der du kan ha personer som sitter langt borte i et konfliktområde og rett og slett styrer terrorister som er rekruttert over nettet.

Fjernstyring av terrorister virker å være modus operandi for IS-K sier han, og trekker frem et plot i Tyskland som et eksempel.

To menn skal ha blitt styrt av IS-K i Afghanistan til å planlegge et hevnangrep i Sverige, som straff for brenning av Koranen.

ØKNING: Antall jihadistiske angrep og avvergende angrep i Vest-Europa fra 1994 til i 1. juni 2024. Den gule søylen viser avvergede angrep, den røde gjennomførte. (Kilde: Jihadi Plots in Europe Dataset, FFI) Foto: Jihadi Plots in Europe Dataset (JPED) / FFI

Sikkerhetstjeneste må følge med på mer

Krigen på Gazastripen blir trukket frem som én årsak til det skjerpede trusselbildet.

I USA har FBI-direktør Christopher Wray sagt at truslene mot USA er på «et helt nytt nivå» etter Hamas-angrepet i Israel 7. oktober og den påfølgende krigen.

Petter Nesser peker på dette, samt at IS-K ser ut til å ha satset mer på internasjonal terrorisme. I tillegg har europeiske sikkerhetstjenester mye annet å følge med på.

I en artikkel i tidsskriftet CTC Sentinel skriver han at terror har gått fra å være hovedprioritet til å bli en av mange trusler.

– Har det at sikkerhetstjenestene er tynnere smurt utover noe å si for den skjerpede trusselen du beskriver?

– Ja, det har det. Når man må følge med på et sammensatt trusselbilde vil det nødvendigvis gi noe mer spillerom til ekstreme aktører.

– Blinker rødt igjen

Da CIA-veteranen Michael Morell beskrev trusselbildet i en artikkel i Foreign Affairs i sommer, ble det brukt store ord.

CIA-topp: Michael Morell var den som daglig brifet president George W. Bush blant annet i perioden før og etter 11. september. Foto: Evan Vucci / Ap

«The Terrorism Warning Lights Are Blinking Red Again» het artikkelen, der Morell og akademikeren Graham Allison skrev at bildet i dag minner om tiden før 11. september 2001.

– Jeg deler bekymringen rundt at terrorbildet nå ser svært alvorlig ut, sier Nesser.

Han trekker frem miksen av kjente trusler, påvirkningsoperasjoner fra Russland designet for å bidra til radikalisering og fare for at konflikten mellom Iran og Israel også får en effekt i Europa.

– At ting blinker rødt, det virker beskrivende ut ifra mitt ståsted.