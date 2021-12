Advarer mot å bestille varer med fri frakt

Det har vært en voldsom vekst i bestilling av varer på nett under pandemien, og ofte betaler man lite eller ingenting for å få pakken levert hjem på døra.

Samtidig har landsomfattende kontroller avdekket mange lovbrudd i budbilbransjen.

Administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Forbrukerne bør slutte å bestille varer som det er fri frakt på. Fordi det er ingenting som er gratis her i verden og hvis du betaler for frakten hjem til deg så er det i hvert fall større sjanse for at du får seriøs frakt, sier administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Mo mener forbrukerne bør stille kritiske spørsmål når de bestiller varer om hvem som skal stå for frakten og om de er sikre på at det er et ordentlig selskap. Han mener også kunder kan nekte å ta imot varer hvis ikke ting er i orden:

– Hvis du får varer levert hjemme til deg med et selskap som det helt åpenbart må være noe galt med, så mener jeg at man bør si nei og nekte å ta imot det og ringe leverandøren å stille dem kritiske spørsmål, sier Mo.

Avdekket mange lovbrudd

Under Black Week i november ble det gjennomført en landsomfattende aksjon mot arbeidslivskriminalitet i varebilbransjen. Både politiet, Skatteetaten, Nav, Arbeidstilsynet og Statens vegvesen deltok.

Resultatene fra A-krimsentrene rundt om i landet viser at av til sammen 487 virksomheter som ble kontrollert i løpet av en uke, avdekket kontrolletatene 127 forhold de nå skal se nærmere på. Da er ikke feilene på kjøretøyene som vegvesenet fant tatt med. I kontrollene i Oslo fikk for eksempel en av tre kjøreforbud og flere sjåfører ble anmeldt.

Økokrim vil ha regler

Økokrim-sjef Pål Lønseth vil ha regler for budbilbransjen for å forebygge arbeidslivskriminalitet. Foto: Ragnar Gulseth Berge / NRK

Økokrim er ikke overrasket over funnene.

– Resultatene avdekker det som vi har hatt mistanke om fra vårt etterretningsarbeid tidligere. Nemlig at det er en høy utbredelse av lovbrudd i den bransjen, sier sjef i Økokrim Pål Lønseth.

– I forhold til kriminell virksomhet så er det snakk om mye trygdesvindel, svart arbeid og vi ser også knytinger til kriminelle nettverk, sier Lønseth.

Økokrim-sjefen mener det er nødvendig å regulere budbilbransjen for å forebygge arbeidslivskriminalitet.

Det er NLF enig i. Lastebileierforbundet mener det må stilles de samme kravene til varebilbransjen som det gjøres til godstransport med lastebil. Der må man ha tillatelser og følge kjøre- og hviletidsbestemmelser.

– En cowboy-bransje

– I dag er det ingen krav. I dag kan hvem som helst, så lenge de har førerkort klasse B, skaffe seg en varebil og begynne å kjøre, sier Mo.

– Deler av den bransjen er en cowboy-bransje. Det er ikke til å legge skjul på det.

Han mener også de store aktørene som bruker varebilbransjen til å få varene hjem til kundene sine har et stort ansvar for hvilke selskaper de velger å bruke.

– Det ansvaret tar mange av dem ikke seriøst nok og det bør de. Myndigheten bør også ettergå de vurderingene som gjøres i disse selskapene, når det gjelder valg av varebil-leverandør, sier Mo.

Mange underleverandører

Leder for A-krimsenteret i Oslo, Olav Norheim. Foto: Olav Døvik / NRK

Lederen av A-krimsenteret i Oslo tror de store hovedleverandørene egentlig ønsker å gjøre dette ryddig og ordentlig.

– Når det gjelder hovedleverandører så er vi veldig opptatt av at de har et godt system for å følge opp sine underleverandører og at de har god kontroll, sier Olav Norheim som leder A-krimsenteret i Oslo.

– Vi ser at det ofte er på underleverandørsiden at det foregår en del arbeidslivskriminalitet.

Hvem er det egentlig som betaler for frakten når det er fri frakt?

– Vi pleier å si at er et tilbud for godt til å være sant, så er det som oftest det. Det er jo alltid noen som får denne kostnaden og det er klart at noe kan også være at man sparer penger andre steder, sånn som ved å unndra skatter og avgifter, og brudd på lønns- og arbeidsvilkår som gjør at varen kan være billigere, sier Norheim.

– Regjeringen vil ta tak

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap). Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier regjeringen vil ta tak i arbeidslivskriminaliteten i budbilbransjen.

Over nyttår vil de begynne arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportnæringen.

Tajik sier de også vil at det offentlige skal være en mye tydeligere innkjøper som stiller krav til seriøsitet gjennom en helt ny Norges-modell for offentlig innkjøp.

– Det er klart at det offentlige kjøper varer og tjenester for mange milliarder kroner hvert eneste år og en del av de pengene går også med til å kjøpe tjenester i denne bransjen. Ved å stille veldig tydelig krav til arbeidstakerrettigheter og seriøse arbeidsforhold, også i denne bransjen, så kan man påvirke utviklingen i markedet, sier statsråden.