– Førsteklassinger bør lære om klitoris og penis

– Førsteklasse kan være litt tidlig, sier 10-klassing Kiyan Palizban.

Elevene på Steinerskolen på Hovseter i Oslo fikk torsdag besøk av organisasjonen Skeiv ungdom som snakket om kjønn og seksualitet.

Klassekamerat Amanda Robertsen synes derimot det er bra å starte med seksualundervisningen tidlig.

– Så kan man heller bygge på når man blir eldre, legger hun til.

– Mange seksuelle overgrep skjer i tidlig alder, og da er det veldig viktig å lære om grenser, mener Jørgen Eide.

Vil gi barn språk for hele kroppen

– Det er helt naturlig å lære barnet hva som er øyne, nese, legger, tær, men man kan også lære dem penis, klitoris, bryst – gi dem et vokabular på hele kroppen, sier Maria Røsok, daglig leder i organisasjonen Sex og samfunn, som hjelper skoler med seksualundervisning.

– Man skal ikke snakke med førsteklassinger om sex, samleie og prevensjon, men vi tror det er viktig å snakke med dem om kropp, grenser og gi dem et språk, sier Maria Røsok i Sex og samfunn. Foto: Mats Eirik Linaae / NRK

Hun sier det er viktig å starte tidlig for å normalisere kropp og seksualitet.

– Seksualundervisningen burde starte allerede fra barnehagen av. Det å lære små barn ord til å snakke om kroppen sin, og snakke om riktig, galt og grensesetting, tror jeg kunne ha vært med på å forebygge veldig mye, sier Røsok.

– Handler kun om kjønnssykdommer og uønsket graviditet

På kvinnedagen 8. mars, benyttet skuespiller Ulrikke Falch, anledningen til å ta et oppgjør mot pornokulturen og gi et kraftig spark mot skolens seksualundervisning.

Når vi vet at porno er den mest tilgjengelige og grafiske seksualundervisningen, kan vi se for oss konsekvensene for de neste generasjonene som blir oppfostret på hardcore porno. Ulrikke Falch (20) i sin appell på 8. mars-markering

Ifølge Falch handler dagens seksualundervisning kun om å forebygge kjønnssykdommer og graviditet, og fører til at dagens ungdom søker seg mot porno for å få svar.

Skuespiller Ulrikke Falch, som er kjent fra TV-serien «Skam» benyttet talerstolen 8. mars til å kritisere seksualundervisning i skolen og et samfunn hun mener får kvinner til å hate seg selv. Du trenger javascript for å se video. Skuespiller Ulrikke Falch, som er kjent fra TV-serien «Skam» benyttet talerstolen 8. mars til å kritisere seksualundervisning i skolen og et samfunn hun mener får kvinner til å hate seg selv.

Sex og Samfunn er enig i kritikken. De underviser 7000 elever i 10. klasse hvert år, og ser at seksualundervisningen i skolens regi er veldig varierende. 7 av 10 lærere organisasjonen har snakket med innrømmer selv at seksualundervisningen ikke er god nok.

Organisasjonen mener seksualundervisning burde bli obligatorisk på pensum for lærerstudenter.

Kunnskapsminisnter Torbjørn Røe Isaksen (H) er enig i at kvaliteten på seksualundervisningen i skolen i dag varierer for mye. Du trenger javascript for å se video. Kunnskapsminisnter Torbjørn Røe Isaksen (H) er enig i at kvaliteten på seksualundervisningen i skolen i dag varierer for mye.

– Mer kunnskap gir senere sexdebut

– Er førsteklassinger modne nok til å snakke om sex?

– Man skal ikke snakke med førsteklassinger om sex, samleie og prevensjon, men det er viktig å snakke med dem om kropp, grenser og gi dem et språk, sier Røsok.

– Vi vet at overgripere ikke ønsker at barn skal ha denne kunnskapen, for da er det enklere for barn å kunne si ifra til andre voksne eller avsløre hemmeligheten som de kanskje er bedt om å holde.

– Kan det ikke være en fare for at barna utforsker det seksuelle for tidlig, hvis de lærer om dette som små?

– Nei, forskning viser at jo mer kunnskap du har, jo senere debuterer du seksuelt.