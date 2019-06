– Arrestert cruisebåt-kaptein også involvert i tidligere ulykke

Kapteinen om bord på det norskeide cruiseskipet Viking Sygun ble pågrepet etter at skipet han førte kolliderte med en turistbåt på Donau i den ungarske hovedstaden Budapest.

Han var også involvert i en ulykke i Nederland i april, det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer påtalemyndigheten.

– Han var kaptein på en båt i Nederland, som forårsaket en ulykke der i april, sier påtalemyndigheten i en uttalelse.

De mener også at kapteinen, en ukrainsk mann i 60-årene, har slettet data fra telefonen sin etter ulykken i Budapest.

Kapteinens advokater sier han er knust av det som skjedde, men at han ikke gjorde noe galt.

Hva slags ulykke det skal være snakk om i Nederland er ikke klart.

Den nederlandske kringkasteren NOS nevner to ulykker det kan være: Den første er fra 1. april, da et skip fra cruiseselskapet Viking kolliderte med en oljetanker og fem mennesker ble skadd. Den andre da et skip fra samme selskap som var involvert i en ulykke med to cruiseskip 16. april. Da ble sju mennesker skadd.

Op 1 april botste een schip van cruisemaatschappij Viking op een olietanker bij Terneuzen, waarbij vijf gewonden vielen. Een schip van dezelfde maatschappij was op 16 april betrokken bij een aanvaring tussen twee cruiseschepen in de Rotterdamse haven. Daarbij vielen zeven gewonden.

28 mennesker er antatt omkommet etter at turistbåten sank som følge av kollisjonen med et cruiseskip, ni av dem er antagelig funnet. De fleste av dem var sørkoreanske turister.