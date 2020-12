Dro til Norge for å krysse landet i en rett linje: – Var ikke forberedt på dette

Tom Davies er en 30 år gammel mann som bor utenfor Birmingham i England.

Lidenskapen for geografi og lysten på eventyr har gjort at han har skapt sitt helt eget konsept.

Youtuberen, som går under navnet GeoWizard, har gjort det til et kjennemerke å krysse land i ei rett linje.

Og da mener vi bokstavelig talt i ei rett linje.

– Da folk hørte at jeg sluttet i jobben min for å satse på YouTube-kontoen min, fikk jeg en del blandede reaksjoner. Familien likte det ikke så godt, og var bekymret for at jeg skulle havne i farlige situasjoner på tur.

Startet i hjemlige trakter

Først ut, for å sjekke om prosjektet i det hele tatt var gjennomførbart, var Wales.

Den strabasiøse turen gjennom halvøya sørvest i Storbritannia ble dokumentert via YouTube-kontoen GeoWizard, som har over en halv million abonnenter.

Etter å krysset av for Wales, var Davies klar for større utfordringer.

Mens koronapandemien herjet i Europa bestemte han seg for å reise til Norge.

Men hvor ville det bli enklest å gå over Norge i én rett linje?

I Hellmobotn i Hamarøy i Nordland er det bare 6,3 km i luftlinje mellom havet og grensen til Sverige. Her er Norge på sitt smaleste sør for Finnmark.

I Finnmark ville han nemlig fått det enda enklere.

Den britiske eventyreren kunne ha sluppet unna med 1580 meter mellom Bøkfjorden ved Pasvikelvas munning og Riksgrensen mot Russland.

Men også mellom Jarfjorden og riksgrensen mot Russland, er Norge smalere enn i Nordland. Her måler det 2630 meter.

Likevel velger han Rana kommune på Helgeland.

Her kan du se forsøket:

Ville unngå høye fjell

Riktignok er strekningen mellom den innerste delen av Ranfjorden og svenskegrensen på 27 kilometer.

Men engelskmannen valgte dette fordi det hadde minst høydeforskjell i landskapet. I tillegg viste kartet det han trodde var et fint vann å padle over i kajakk på.

Målet var å komme de 27 kilometerne seg fra svenskegrensa til sør for Mo i Rana, uten å vike mer enn 20 meter fra linja.

Her kan du se engelskmannens rute:

Målet var å ta seg gjennom Norge på tvers i ei linjalrett linje. Dessverre ble et av myrområdene for utfordrende til at Tom Davies greide å holde seg innenfor marginen på +/- 20 meter fra linja.

Turen med å krysse Norge på tvers skal vise seg å ikke bli fullt så enkel som han hadde forestilt seg.

Vannet han hadde tenkt å padle over – og som skulle gjøre turen kortere, var nemlig tappet ned for sommeren.

Dermed ble han tvunget til å gå hele ruten, noe han ikke var forberedt på.

– Det var rett og slett et helt ukjent landskap for meg. Jeg har aldri opplevd en sånn natur før.

– Mistet kontrollen i myr

Davies klarte nesten målet sitt, men gikk på et tidspunkt 25 meter utenfor streken.

For i Norge møtte han sitt hittil farligste scenario; da han skulle krysse en myr.

– Det kan godt være det farligste jeg har opplevd hittil. Jeg mistet helt kontrollen, og kunne ikke bevege meg. Hadde det ikke vokst gress der, kunne jeg ha blitt sittende fast, forteller han.

Sær hobby

Davies skjønner at andre kan synes at hobbyen hans virker sær. Å gå en rett linje gjennom ukjent og ofte krevende terreng er ikke for alle.

– Jeg tror likevel at dette kan bli det nye innen utforsking og reise, i en verden hvor mesteparten er prøvd før, sier han.

Å være midt i villmarken og føle at jeg var den eneste personen der, det føltes helt magisk – et ordentlig eventyr Tom Davies

En gjørmete, sliten engelskmann står på slutten av reisen sin. Foto: Privat

Folk vil ha historier fra stedene de vil besøke

Mediespesialist Harald Hansen i Visit Norway sier de jobber aktivt med både influencere og tradisjonelle journalister for å nå ut med budskapet om Norge som destinasjon.

De ser en endring i hva folk etterspør og hvordan Norge skal markedsføres. Han mener historiefortellerne får en stadig viktigere rolle i å fortelle historier fra reisemål.

– Vi har en person som jobber med YouTube mer eller mindre på heltid. Den beste måten å nå ut med budskapet vårt på, er gjennom andre personer.

Harald Hansen i Visit Norway har i flere tiår fulgt utviklingen i markedsføringstrender for reiselivet. Han ser at folk i dag i mye større grad vil ha historiefortelling fra destinasjonene. Foto: Astrid Waller / Astrid Waller

Et bilde sier mer enn tusen ord, sies det. Det er et ordtak Hansen mener er høyst relevant.

– Vi bruker bilder, vi bruker filmer og vi bruker historier. Det visuelle betyr utrolig mye, men du må gjerne ha ei historie bak det også, sier han.

Hansen har jobbet i reiselivsbransjen siden 90-tallet og sier han har sett en dreining.

– Tradisjonelt brukte vi masse bilder, men det var ikke noen historier. Nå vil folk ha historien bak det de skal oppleve. Drar du på en hundesledetur, vil du gjerne snakke med dem som driver det og høre historiene.