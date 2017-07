Widerøe har kansellert 350 avganger i juli: – Det er sterkt beklagelig

Dette utgjør om lag fem prosent av flyselskapets totale antall flyvninger i juli.

– Det gir oss en regularitet på 95,6 prosent og det er selvsagt ikke bra nok. Målsettingen for juli var å ligge på 98 prosent, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Silje Brandvoll i Widerøe.

100 varslede kanselleringer

Tidligere i juli ble det klart at Widerøe måtte kansellere rundt 100 avganger over hele landet, på grunn av mangel på mannskap. Årsaken var at flere ansatte uforventet hadde gått av med pensjon eller gått ned i stillingsprosent i vår. Det gjorde det vanskelig å få på plass vaktlista for sommeren.

– Crewet i Widerøe må også få ferie, og vi så rett og slett at det ikke gikk. Derfor valgte vi å forhåndskansellere slik at passasjerene fikk alternativer i god tid i forveien, sier Brandvoll.

– Alle berørte få tilbud om alternativ avgang, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll. Foto: Widerøe

Direktøren påpeker at også været kan skape trøbbel.

– Det høres merkelig ut å kansellere fly på grunn av dårlig vær i juli, men Widerøe flyr i en del kystnære områder hvor det er mye havtåke og den skaper problemer. Også har vi hatt en del tekniske problemer, sier Brandvoll.

Ingen forhåndskanselleringer for august

Så langt er det ikke varslet om avganger som vil bli innstilt i august, men Brandvoll forteller at selv om flyselskapet kommer til å være bedre bemannet i august, så vil de fortsatt være sårbare.

– Får vi akutt sykdom eller utfordringer med crew som blir sittende værfast rundt omkring, har vi begrenset med reserver. Så vi er fremdeles sårbare, men ikke så sårbare at vi har sett oss nødt til å forhåndskansellere for august, sier direktøren.

Hva passasjerer har rett på når flyet er innstilt Ekspandér faktaboks Hvis flyet blir innstilt, skal flyselskapet tilby passasjerer tre følgende alternativer: Tilbakebetale billettkostnaden for den del av reisen passasjeren ikke får benyttet. Omrute deg slik at passasjeren kommer frem til bestemmelsesstedet så snart som mulig Omrute passasjeren til et senere tidspunkt etter ditt ønske, på tilsvarende vilkår som opprinnelig billett. Kilde: Forbrukerrådet

– Betydelig antall kanselleringer

– Widerøes kanselleringer får konsekvenser for flytilbudet ute i distriktet, sier politisk rådgiver Rikard Gaarder Knutsen (Frp) i Samferdselsdepartementet. Foto: Regjeringen

Samferdselsdepartementet har kontrakt med flyselskapet for flere av rutene, såkalte FOT-ruter, for å sikre et flytilbud der det er lite sannsynlig at de selv vil drive på kommersielt grunnlag. Politisk rådgiver Rikard Gaarder Knutsen (Frp) i Samferdselsdepartementet sier de følger nøye med.

– Vi har forventninger om at Widerøe kommer til å levere, sier Knutsen.

Widerøe innrapporterer kvartalsvis til departementet, og Knutsen forteller at de i høst vil undersøke om flytilbudet er i tråd med kontrakten.

– Jeg tør ikke å si noe for sikkert før vi har fått rapporten, for å se hvilke av disse som er FOT-ruter. Men 350 kanselleringer er betydelig, og får konsekvenser for flytilbudet til passasjerer ute i distriktet. Det er sterkt beklagelig, sier Knutsen.