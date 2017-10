Widerøe-fly truffet av fugl

Widerøes flight 739 fra Trondheim til Bodø via Sandnessjøen er forsinket, grunnet et «bird strike». Flyet ble truffet av en fugl ved innflyvning til Sandnessjøen. Kapteinen har valgt å la flyet stå på bakken frem til en flytekniker får sett på saken, og Widerøe sender et nytt fly fra Bodø. Informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe forteller at de 31 passasjerene blir cirka to timer forsinket til Bodø.