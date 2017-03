Vold i nære samiske relasjoner

Kollektive traumer fra fornorskningstida gjør at det er vanskelig å snakke om vold i nære relasjoner i samiske samfunn, viser en rapport. Prosjektleder Solveig Bergman er overrasket over at hjelpeapparatet opplever at tilliten til storsamfunnet er dårlig.