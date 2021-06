Tom- André Rekdahl, medeier i puben Gulating i Bodø, åpner kassa med vante bevegelser.

I kasseapparatet ligger det både tjuekroninger, femkroninger og sedler.

Det er på tide å droppe kravet om at butikker, frisører og restauranter må ta imot kontanter som tvunget betaling, mener hovedorganisasjonen Virke.

Men Gulating-sjefen ser ikke på kontantbetaling som noe tvang.

– Cash is king. Når vi har kontanter i dette landet, så må vi jo bruke dem.

Ser ikke noe problem

Det er få nordmenn som betaler kontant, og under pandemien har det blitt enda færre.

Det siste året var den kontante handelen nede i tre prosent av all handel i Norge.

Nå bør næringslivet selv få bestemme om de vil ta imot kontanter, sier direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

– Det mener vi bør skje så raskt som praktisk mulig, fordi realiteten er nå at kontantomsetningen er så lav at det er feil å opprettholde kontanter og de kostnadene knyttet til det.

Flere butikkeiere NRK har snakket med, ser imidlertid ikke på kontantbetaling som noe problem. Og vil fortsette å tilby kundene sine å betale med klirrende mynt.

– Jeg tror vi ville tapt penger hvis vi skulle sluttet med kontanter, sier Tom- André Rekdahl, medeier i Gulating.

Det er fortsatt en del som betaler kontant, forteller han. Spesielt den eldre garde.

Hvis man skal tilby kontantbetaling må man sørge for å ha vekslepenger. Foto: Dina Danielsen

Lav omsetning

Det har gått nedover med bruken av sedler og mynter i mange år.

– Det viser bare at kontantene er på vei ut. Vi vil at det skal være valgfrihet, og det vil ta ned kostnadene og ta ned risiko for ran, sier Kristensen.

Virke viser til Sverige, der det allerede er frivillig å godta kontanter:

– De stedene hvor det er naturlig, der har de valgt å ha kontanter, der det ikke brukes, der tar de kun imot betaling via kort, sier Kristensen.

Virke vil gjøre kontantbetaling frivillig. Hva mener du? Enig. Det bør ikke være noe krav om å ta i mot kontantbetaling. Uenig. Det bør fortsatt være krav om at man skal kunne betale med kontanter. Vis resultat

Støtte fra Høyre

Et utvalg skal nå utrede kontantenes plass i samfunnet.

Høyre er enig med Virke, og vil endre loven allerede i neste stortingsperiode, sier medlem av finanskomiteen Vetle Wang Soleim:

– Det bør ikke ligge et krav til disse stedene til å motta kontanter.

Mens Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson, Hans Andreas Limi er uenig.

– Å åpne opp for å ikke godta kontanter som betaling i butikker er ikke noe vi vil støtte. Det er fortsatt en god del mennesker, ofte eldre, som fortsatt i stor grad bruker kontanter.

Men tilrettelegging for eldre er ikke det eneste han tenker på.

– Det er også et beredskapselement. Betalingssystemer kan falle ned, i større og mindre omfang, da kan det være klokt at man har muligheten for å betale med kontanter.

Det støttes av medlem av finanskomiteen på Stortinget, Tore Storehaug, fra KrF.

Under pandemien var den kontante handelen nede i tre prosent av all handel i Norge. Foto: Norges Bank

Han sier at KrF har vedtatt på landsmøtet å fortsatt sikre kontanters plass i samfunnet.

– Den digitale utviklingen går i en rekordfart, for de fleste av oss gjør det hverdagen enklere, men for noen eldre betyr det å bli satt på sidelinjen og ikke kunne delta på mange fellesarenaer i samfunnet på lik linje med alle oss andre.